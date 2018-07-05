Рецепт дня: «Изумрудное» варенье из крыжовника

Лето — пора самых разнообразных плодов, в том числе ягод. Sobesednik.ru предлагает приготовить «изумрудное» варенье.

Оно же «царское» — пробовали? Если попробуете единожды — запомните этот вкус на всю жизнь: янтарные, светящиеся солнечные ягодки крыжовника, томно плавающие в густом, тягучем, ароматном сиропе, не смогут оставить вас равнодушными. По легенде, это варенье было подано к столу Екатерины Великой и настолько пришлось по душе императрице, что повариха, приготовившая лакомство, была одарена перстнем с монаршей руки. Правда это или нет, не знаю, но варенье получается действительно по-царски великолепным. Да, с ним придется повозиться. Но, уверяю вас, результат того стоит.

Что понадобится:

1 кг крупных, слегка недозрелых ягод крыжовника

1,2 кг сахара

около 60 вишневых листьев

400 мл воды

лед 1. Крыжовник вымойте, маникюрными ножничками срежьте хвостики с обеих сторон, маленьким ножом сделайте на каждой ягодке надрез и, используя шпильку, маникюрную лопаточку или обычную палочку от эскимо, удалите из каждой ягоды семена. Не пугайтесь, процесс это не быстрый, но какой-то невероятно успокаивающий и медитативный.

2. Тщательно вымытые вишневые листья разделите пополам. Одну часть отварите в 400 мл воды на среднем огне в течение 3–5 минут, пока отвар не приобретет характерный зеленоватый оттенок. Залейте горячим настоем подготовленные ягоды и оставьте на ночь.

3. Слейте отвар в эмалированную или медную посуду (листья, которые были в настое, нужно вынуть и выбросить), добавьте сахар, доведите до кипения, уварите до консистенции сиропа.

4. Выложите в кипящий сироп оставшиеся вишневые листья и крыжовник, варите, легонько помешивая, 15–20 минут до того момента, как ягоды станут полупрозрачными.

5. Быстренько снимите емкость с вареньем с огня и поместите в таз с холодной водой со льдом.

Важно очень быстро охладить варенье: именно резкий перепад температур позволит варенью сохранить фирменный изумрудный оттенок.

6. Разливайте варенье по стерилизованным банкам, закатывайте крышками.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №25-2018.