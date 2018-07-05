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В Самару хотели провезти запрещенные крупы и орехи
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В Самару хотели провезти запрещенные крупы и орехи 

63.ru 25 минут назад
Фото: 63.ru
На овощи, фрукты, орехи и крупы требуются сопроводительные документы
Сотрудники управления Россельхознадзора по Самарской области за неделю проверили 88 рейсов и почти 16 000 багажных сумок и чемоданов в Курумоче.
— В ручной клади граждан Узбекистана работники надзорного ведомства нашли 59 килограммов запрещенной к ввозу в Россию продукции. В сумках иностранцев оказались орехи, крупы, фрукты и овощи. У пассажиров должны были быть специальные документы, которые свидетельствуют о безопасности продуктов, — рассказали в управлении Россельхознадзора по Самарской области.
Провизию сожгли в утилизационной печи аэропорта Курумоч.
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