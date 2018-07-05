Зачем проверяют уровень витамина B12

Фото: PixabayЗачем проверяют уровень витамина B12Витамин B12 является важным питательным веществом, которое играет жизненно важную роль в общем состоянии здоровья. Тест на уровень витамина B12 показывает количество витамина в крови или моче. Витамин B12 необходим для функции нервной системы и производства эритроцитов. Высокие уровни B12 могут указывать на заболевание печени, диабет или другие состояния.

Низкий уровень витамина может вызвать неврологические симптомы, а также усталость, запор и потерю веса. Депрессия может быть признаком дефицита витамина B12.

Признаки и симптомы дефицита витамина В12 трудности с поддержанием баланса;

быстрое сердцебиение;

онемение и покалывание в руках и ногах;

плохая память;

боль во рту или языке.

Младенцы с дефицитом витамина B12 могут испытывать проблемы с движением в дополнение к задержке в развитии.

Люди с симптомами пернициозной анемии также нуждаются в тестировании уровня витамина B12. Пернициозная анемия, которая вызывает низкий уровень эритроцитов, является результатом неспособности поглощать витамин B12. Пернициозная анемия часто затрагивает пожилых людей.

Симптомы пернициозной анемии

запор;

усталость;

потеря аппетита;

бледная кожа;

слабость;

потеря веса.

Высокие уровни фолата в сыворотке могут маскировать симптомы дефицита витамина B12 и ухудшать его неврологические симптомы. Сывороточный фолат представляет собой уровень фолиевой кислоты в крови.

Аномально высокий уровень витамина B12 может быть ранним признаком заболевания печени, диабета или определенных типов лейкемии. Врач может использовать результаты теста на витамин B12, чтобы правильно поставить диагноз.

Факторы риска низкого уровня витамина B12 Риску дефицита витамина B12 подвержены люди с низкой кислотностью желудка или другими проблемами с пищеварением.

Люди, которые чаще имеют низкий уровень витамина B12:

пожилые люди;

дети;

вегетарианцы;

люди с диабетом;

люди с целиакией и болезнью Крона;

люди после операции по шунтированию желудка;

женщины, кормящие грудью;

люди, которые принимают лекарства, такие как хлорамфеникол, ингибиторы протонного насоса или блокаторы Н2.

Как проверить уровень витамина В12 в организме

Для проверки уровня витамина B12 обычно используют анализ крови или мочи. Важно, чтобы человек рассказал своему врачу о препаратах и добавках, которые он принимает, поскольку некоторые из них могут повлиять на результаты.

Уровень витамина В12 в норме

Нормальный уровень витамина B12 в крови составляет от 200 до 900 нанограмм на миллилитр (нг/мл).

Низкий уровень витамина В12 в крови

Если уровень витамина B12 ниже 200 нг/мл, то результат предполагает дефицит витамина B12, пернициозную анемию или гиперактивность щитовидной железы. Люди с низким уровнем витамина B12 часто испытывают неврологические симптомы.

Высокий уровень витамина В12 в крови

Аномально высокий уровень витамина B12 составляет более 900 нг/мл. Этот результат может указывать на проблемы с печенью или почками, диабет или определенные формы лейкемии.

Врач может также проверить уровень метилмалоновой кислоты и других веществ для оценки дефицита витамина В12. Эти лабораторные показатели помогают выявить дефицит витамина B12 на ранних стадиях.

Низкий уровень витамина В12 — лечение

Лица с низким уровнем витамина В12 зачастую требуют регулярных инъекций витамина. Они более эффективны, чем добавки, особенно когда люди имеют какие-либо заболевания, которые затрудняют поглощение добавок.

Для некоторых людей высокие дозы добавок витамина B12 могут улучшить его уровень. Также может быть полезно съедать больше продуктов, богатых витамином B12.

Высокий уровень витамина В12 — лечение

Высокий уровень витамина B12 в организме может вызывать беспокойство, поскольку он предполагает серьезное основное заболевание. Врачи будут лечить основное состояние, а не повышенный уровень витамина B12.

Продукты, богатые витамином B12 рыба и морепродукты;

мясо;

яйца;

молочные продукты;

обогащенные сухие завтраки.

Витаминные добавки могут компенсировать дефицит, особенно для строгих вегетарианцев. Поскольку организму легче поглощать добавки, чем природный витамин B12, пожилые люди должны удовлетворять потребности в витамине B12 с помощью витаминных добавок.

Суточная доза витамина В12 Взрослым и подросткам старше 14 лет требуется 2,4 мкг (мкг) витамина В12 в день. Доза увеличивается до 2,6 мкг во время беременности и до 2,8 мкг при кормлении грудью.

Люди могут избежать дефицита витамина B12, потребляя сбалансированную диету и включая несколько источников витамина B12 ежедневно или принимая добавки. Если есть проблемы с поглощением витамина B12 из пищи, витаминные добавки или инъекции могут предотвратить симптомы и осложнения.