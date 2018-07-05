Завтраки для ранних пташек. Где поесть, если вы проснулись очень рано

Смелым казанцам, которые рано встают и идут работать, посвящается. Семь мест, где можно поесть ранним утром в будни.

Кафе, которые работают ранним утром

Ресторан «KEDR» в отеле на Чернышевского работает круглосуточно, поэтому завтракать можно в любое время, во сколько бы утро вас ни застало. В меню каши, хлопья с молоком, гранола, йогурт и блюда из яиц. Еще можно заказать тосты, сэндвич или выпечку. Из напитков — морс, чай, кофе, молоко, кефир и свежевыжатые соки. С семи утра действует шведский стол. Подают горячие и холодные закуски, десерты, джемы и орехи.

Фото: instagram.com В кофейне «Skuratov Coffee» молоко и кашу не предлагают. Больше всего там любят кофе, понятное дело. Если завтрак из одного только кофе не устраивает, можно заказать гранолу, круассаны или печенье. Кофейня открывается за пять минут до семи утра. «Skuratov» есть на Пушкина, Баумана и Декабристов.

Фото: instagram.com Утро в кафе «Cream Coffee» на Галиаскара Камала начинается в семь утра. В меню блины и несколько видов завтраков: французский, дальневосточный и безлактозный. Если без прикрас — яичница со свежими овощами и фасолью, каша с орехами, ягодами и круассан, бутерброд с рыбой и яйцо.

Фото: instagram.com Кафе, которые работают с восьми утра

В кофейном доме «Гурме» на Муштари несколько вариантов завтрака. Например, в «Татарский завтрак» входят каша с вареньем, блинчики с творогом и чай или кофе на выбор. Отдельно заведение предлагает омлет, яичницу, блины, творог со сметаной, круассаны, сырники и вафли.

Фото: instagram.com В кофейне-кондитерской «Smorodina» на Щапова завтракать можно целый день. Из необычного в меню: брускетта с козьим сыром, орехами, рукколой и свеклой или с запеченным перцем, шпинатом, сливочным сыром и маслинами.

Фото: instagram.com В кафе «Mambocino» на Мусина в утреннем меню каши, яичница, сырники и блины. Можно выпить кофе или холодный чай.

Фото: instagram.com Поесть утром можно в кафе «Green dog» на пересечении Бутлерова и Толстого. В меню: омлет, ирландский большой завтрак с сосисками и картошкой фри, овсяная каша и творог с йогуртом.

Фото: instagram.com Иностранные журналисты ругали Казань за отсутствие ранних завтраков. Может быть, они их просто не нашли?

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