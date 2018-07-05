Готовим вкуснейший торт из кабачков

Сегодня на кулинарных сайтах можно найти множество блюд, которые готовятся из кабачков. Здесь же стоит подробнее поговорить о том, как приготовить торт из кабачков по рецепту с фото. Существует множество быстрых и вкусных вариантов приготовления закуски. Можно сделать торт исключительно с овощами, или добавить в закуску фарш и грибы, тогда получится полноценное сытное блюдо.

Обычно торт смазывают майонезом, но чтобы снизить его калорийность, хозяйки используют натуральный йогурт или сметану с низким процентом жира. На самом деле приготовить закуску очень просто, она не отнимает много времени, но получается очень вкусное блюдо. Мы опишем несколько популярных и простых рецептов, по которым можно сделать торт из этого овоща.

Кабачковый торт со сметаной

Отличный вариант для тех, кто следит за своей фигурой, но чтобы сделать вкус более насыщенным, стоит смешать сметану с майонезом. Для диетической закуски сметаны берется в полтора раза больше, а майонез полностью исключается.

yandex_ad_1 Требуемые ингредиенты:

яйца куриные — 3 штуки;

мука 1 сорта — 200 грамм;

майонез — 2 ложки;

кабачки молодые — 750 грамм;

сметана — 250 грамм;

чеснок молодой — 3 зубчика;

сыр «Пешехонский» — 100 грамм;

зелень петрушки — 1 пучок;

растительное масло — 6 ложек;

молотый перец — 5 грамм;

соль столовая — по вкусу.

Чтобы приготовить торт из кабачков по представленному рецепту с фото, следует подготовить кабачки. Закуска получится вкусной, и приготовится быстро.

Этапы приготовления:

Овощ делят на несколько частей, не удаляя кожуру, после чего измельчают кабачок теркой.

В полученную массу добавляют немного соли и хорошо перемешивают, оставляют овощи настояться десять минут, чтобы они отдали лишний сок. Сок лучше оставить, в овощной состав добавляют мелко порубленную зелень. Желательно в заготовку добавить немного кинзы.

К измельченным кабачкам с зеленью добавляют три куриных яйца, туда же отправляют муку и молотый перец. Если есть необходимость, то в состав добавляют еще соли по вкусу.

Тесто распределяется таким образом, чтобы получился блин. В итоге выходит около шести блинов для сборки закуски.

Пока заготовки остывают, можно приготовить соус для прослойки. Для этого потребуется майонез и сметана, если сметаны нет, ее заменяют густым йогуртом без добавок. Составляющие перемешивают, после чего к ним добавляют ложку измельченной зелени и чеснок.

В соус следом отправляют соль с молотым перцем, кладут в него измельченный теркой сыр и перемешивают компоненты.

Как только блинчики остынут, их смазывают полученным соусом, собирая торт. Украсить закуску можно по своему вкусу. А чтобы торт не рассыпался, его ставят в холодильник на четыре часа.

Кабачковый торт с добавлением фарша

Если в предыдущем варианте приготовления торта из кабачков по описанному рецепту с фото использовался только сыр для прослойки, то здесь мы сделает быстро и вкусно закуску с фаршем. Торт получается очень сытным, его можно подать к столу в качестве основного блюда.

Требуемые ингредиенты:

перец салатный — 1 штука;

кетчуп сладкий — 2 ложки;

укроп свежий — 1 пучок;

чеснок молодой — 2 зубчика;

фарш смешанный — 200 грамм;

кабачки молодые — 2 штуки;

соль столовая — по вкусу;

морковь крупная — 1 штука;

сыр твердый — 100 грамм;

майонез — 2 ложки;

томаты спелые — 2 штуки;

перец молотый — 5 грамм;

куриное яйцо — 2 штуки.

Способ приготовления:

Для приготовления такой закуски следует подготовить стеклянную форму. Кабачки же нарезают кружочками, которые будут иметь толщину не больше шести миллиметров.

В емкость укладывают первый слой из кабачков, его слегка сбрызгивают растительным маслом и солят.

Чеснок измельчают прессом и добавляют в фарш, отправляют туда же немного соли и молотого перца.

Мясо выкладывают вторым слоем, а сверху присыпают его измельченной морковью и мелко порезанным укропом.

Томаты нарезают не толстыми кружочками, выкладывают слой на морковь и слегка солят.

Далее кладут еще один слой кабачков и последним выкладывается сладкий перец, нарезанный кольцами.

Готовится заливка для закусочного блюда, для этого сметана смешивается с кетчупом, в состав добавляют майонез и отправляют туда пару куриных яиц. Все взбивают вилкой до однородности. Последним этапом в соус вливают ложку обычной воды и перемешивают.

Подготовленные продукты заливают полученным соусом и оставляют на пять минут пропитаться.

После этого убирают закуску в духовку и запекают около одного часа под фольгой.

Когда до готовности останется около десяти минут, фольгу убирают, а блюдо посыпают слоем сыра. В итоге мы приготовили быстро и вкусно торт из кабачков, по такому рецепту с фото сделать закуску будет не сложно.

Кабачковый торт с добавление крабовых палочек

Это еще один простой вариант закуски, которую можно подать на праздничный стол. Сочетание кабачков и крабовых палочек получается очень необычным, поэтому каждой хозяйке стоит опробовать этот рецепт.

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Требуемые ингредиенты:

кабачки молодые — 2 штуки;

майонез — 100 грамм;

куриное яйцо — 4 штуки;

чеснок молодой — 3 зубчика;

сыр плавленый — 200 грамм;

мука 1 сорта — 3 ложки;

соль столовая — по вкусу;

специи — по вкусу;

палочки крабовые — 100 грамм;

молотый перец — 5 грамм;

растительный жир — 50 мл.

Этапы приготовления:

Предварительно подготавливают кабачки, их измельчают теркой, а затем оставляют в миске на двадцать минут. После этого добавляют к овощам два куриных яйца и три ложки муки. На этом этапе в тесто добавляют соль по вкусу. Составляющие хорошо перемешивают.

Из полученного теста обжаривают блинчики на растительном жире. Когда блинчики будут готовы, им дают охладиться.

Тем временем варят куриные яйца, после чего измельчают их и смешивают с нарезанными крабовыми палочками. Добавляют в состав пятьдесят граммов майонеза.

Сыр измельчают теркой мелкого размера, также следует с помощью пресса измельчить чеснок.

Для соуса смешивается вторая половина майонезного соуса, отправляют туда измельченный чеснок и сыр.

Теперь можно собрать вкусный и быстрый торт из кабачков. Для этого по рецепту с фото каждый блин покрывается слоем из начинки, а затем смазывается соусом. Когда закуска будет собрана, сверху рисуется сеточка из майонеза и все посыпают тертым сыром.

Кабачковый торт с добавлением грибов

Такая закуска может стать альтернативным вариантом кабачковому торту с фаршем. Вместо фарша мы будем использовать грибы, поэтому закуска получится не менее сытная, но при этом менее калорийная. А чтобы еще снизить калорийность торта, достаточно заменить майонез на сметану.

yandex_ad_2 Требуемые ингредиенты:

шампиньоны свежие — 400 грамм;

майонезный соус — 200 грамм;

кабачки крупные — 2 штуки;

чеснок молодой — 3 зубчика;

зелень свежего укропа — 1 пучок;

масло растительное — 5 ложек;

лук репчатый — 1 штука;

специи — по вкусу;

куриные яйца — 2 штуки;

мука 1 сорта — 5 ложек;

соль столовая — по вкусу.

Этапы приготовления:

Чтобы приготовить закуску, следует измельчить кабачки, добавить к полученной овощной массе пять ложек муки и два куриных яйца. Смесь солят по вкусу и хорошо перемешивают. Из полученного теста готовят блинчики.

Чеснок измельчают с помощью пресса, зелень укропа просто мелко шинкуют. Составляющие добавляют в майонезный соус и хорошо перемешивают.

Репчатый лук нарезают тонкими кольцами, после чего его перекладывают в сковороду с растительным жиром и жарят.

Пока лук будет обжариваться, следует измельчить шампиньоны и отправить в сковороду с овощем.

Жарят составляющие до полной готовности.

Далее собирают закуску, сначала на блин из кабачков кладут немного соуса, а сверху выкладывается грибная начинка. Так собирается весь торт, сверху его украшают сеточкой из майонеза и зеленью.

Кабачковый торт с брынзой

Еще один быстрый и вкусный вариант приготовления торта из кабачков. В этом рецепте с фото дополнительно используется брынза, которая придает необычный вкус закуске.

Ингредиенты:

брынза — 200 грамм;

чеснок молодой — 1 зубчик;

кабачки крупные — 3 штуки;

сметана — 200 грамм;

соль столовая — по вкусу;

свежая зелень укропа — 1 пучок;

перец молотый — по вкусу;

руккола — 1 пучок.

Этапы приготовления:

Кабачки режут тонкими пластинами вдоль и запекают, вся зелень очень мелко рубится ножом.

Измельченную зелень следует смешать со сметаной, в соус добавляют чеснок, пропущенный через пресс и всыпают в состав соль.

Брынза измельчается мелкой теркой. После чего можно приступать к сборке торта.

Первый слоем кладут подготовленные кабачки, смазывают слой полученным соусом из сметаны и сверху посыпают брынзой.

Таким образом производят сборку до того момента, пока кабачки не кончатся. Сверху торт украшают брынзой.