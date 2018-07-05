Помидоры с чесноком и перцем в маринаде

Вам понадобится:

— помидоры — 1 кг; — острый перец — 1 шт. (если не любите очень острое, добавьте ½ перчика) — болгарский перец — 2 шт; — чеснок — 4 зубчика; — зелень (петрушка, укроп, базилик) — 1 небольшой пучок (базилик можно взять сушеный) — уксус — 50 мл; — подсолнечное масло нерафинированное — 50 мл; — сахар — 1 ст.л. ; — соль — 1 ст.л.

Помидоры нарежьте мелкими кусочками, уксус смешайте с солью и сахаром, добавьте подсолнечное масло и перемешайте, остальные ингредиенты (кроме перца чили, если не любите очень острое) измельчите блендером.

В стеклянную или керамическую посуду выложите помидоры, перец чили (разрежьте его на 4 части), измельченный перец с чесноком и залейте заправкой. Дайте настояться примерно 8—12 часов. Хранить можно несколько суток в холодильнике.

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