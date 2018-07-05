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В Омске продавали птицу с ртутью и молочные продукты со стеринами
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В Омске продавали птицу с ртутью и молочные продукты со стеринами 

Омск Здесь 2 часа назад
Фото: Омск Здесь
Из более 170 образцов продуктов питания, исследованных специалистами, в четырех обнаружено содержание недопустимых веществ. В июне специалистами Омского референтного центра Россельхознадзора было исследовано 210 образцов продукции животного и растительного происхождения. Уже проведено исследование 174 образцов, четыре из которых дали положительные результаты.
В сыре и масле эксперты обнаружили стерины, а в мясе дикой птицы оказалась ртуть. Ее содержание составляло 0,1373 мг/кг, тогда как по требованиям Технических регламентов допускается содержание не более 0,03мг/кг.
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