В Омске продавали птицу с ртутью и молочные продукты со стеринами

Из более 170 образцов продуктов питания, исследованных специалистами, в четырех обнаружено содержание недопустимых веществ. В июне специалистами Омского референтного центра Россельхознадзора было исследовано 210 образцов продукции животного и растительного происхождения. Уже проведено исследование 174 образцов, четыре из которых дали положительные результаты.

В сыре и масле эксперты обнаружили стерины, а в мясе дикой птицы оказалась ртуть. Ее содержание составляло 0,1373 мг/кг, тогда как по требованиям Технических регламентов допускается содержание не более 0,03мг/кг.