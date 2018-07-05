5 мифов о питании, в которые совсем не надо верить

Не есть после шести, не есть белый хлеб и сладкое — и другие популярные мифы о здоровом питании, которые мы намерены развенчать.

Миф № 1: здоровое питание — это когда нельзя есть после шести вечера

Наверное, один из самых распространенных мифов заключается в том, что якобы нельзя есть после шести вечера, а до этого времени можно все, что угодно. То есть если в пять минут седьмого вы ощутили страшный позыв ринуться к холодильнику — то нужно непременно его сдерживать, иначе все усилия были напрасными. На самом деле диетологи и фитнес-тренеры советуют скорее не есть жирной и калорийной еды за несколько часов до сна, поскольку метаболизм в этот период замедляется, но не останавливается вовсе. Поэтому перекусить чем-то легким не помешает и на весе этот перекус никак не скажется.

Миф № 2: черный хлеб полезнее белого

Еще одно популярное заблуждение — что черный (ржаной, бородинский, а также на основе отрубей и так далее) хлеб якобы полезнее, здоровее и менее калориен, чем белый пшеничный. Этот миф опровергли израильские биологи, которые провели исследование, собрав группу из двадцати добровольцев. Половина из них питалась черным хлебом на протяжении двух недель, а другая половина — белым. Тут стоит оговориться, что ели испытуемые, само собой, не только хлеб, он составлял примерно четверть калорий из общего рациона. Спустя две недели группы менялись. В результате первый анализ собранных данных показал, что белый и черный хлеб примерно одинаково влияли на работу организма и почти не меняли работу обмена веществ. Разумеется, реакция организма на пшеничную и ржаную муку была разной, но на микрофлору употребление того или иного вида хлеба не влияло.

Миф№ 3: свежие овощи полезнее, чем замороженные

Исследователи из Университета Калифорнии сравнили количество питательных веществ в свежих и замороженных овощах и не нашли существенных различий. В частности, в замороженной кукурузе, чернике и стручковой фасоли витамина С оказалось больше, чем в свежих. Больше витамина В2 содержится и в замороженной брокколи, нежели в свежей. И в целом свежие и замороженные овощи различаются разве что вкусом. Единственная оговорка — свежие овощи и фрукты полезнее в том случае, если сорвать их и сразу же съесть. Но при использовании технологии так называемой «шоковой заморозки» — то есть замораживания сразу же после сбора — ягоды и овощи сохраняют больше витамина А, чем их свежие аналоги.

Миф№ 4: чтобы похудеть, не нужно есть сладкое. Вообще

Еще один миф о здоровом питании из разряда «не есть после шести» — это не есть ничего сладкого. Но как известно, сахар содержится не только в шоколаде или торте, но и, например, в фруктах, которые полны витаминами. Организмом сахар воспринимается как отличный продукт, который быстро усваивается и наполняет тело энергией. Съел шоколадку — стал счастливее. Вопрос тут, скорее, не в полном отказе от него, а в количестве, достаточном, чтобы быть здоровым. В частности, исследователи сравнили диеты с увеличенным уровнем сахарозы и уменьшенным. В течение шести недель 44 участницы эксперимента придерживались низкокалорийной диеты: употребляли примерно 1 350 ккал в день. Из них 11% от общего количества калорий — в виде жиров, 19% — в виде белка и 71% — в виде углеводов. Вторая половина испытуемых потребляла большое количество сахарозы (43% от общего количества энергии), а другая половина — только 4%. В результате у женщин из обеих групп наблюдалась потеря веса, снижение кровяного давления, процента жира в организме и жиров в плазме. Небольшие различия между группами обнаружились только в уровне холестерина и липопротеинов низкой плотности. Иначе говоря, исследование доказывает, что при соблюдении нормы калорий количество сахара не влияет на увеличение веса и процент жира. В руководстве по потреблению сахаров взрослыми и детьми ВОЗ призывает сократить употребление рафинированного сахара до 10% от общего количества калорий. То есть если в день вы потребляете 2 000 ккал, то 200 из них может быть получено из сахара. Это примерно 50 г или десять чайных ложек. А сократив потребление сахара до 5% (около пяти чайных ложек), можно снизить риск развития ожирения и кариеса.

Миф№ 5: перед тренировкой можно есть что угодно

Увы, этот миф так не работает. И нет, утверждение, что «калории все равно сгорят», стоит потренироваться, — тоже. Если съесть перед тренировкой бургер или шаверму — то тренироваться будет тяжко. Лучше всего есть белковую пищу и цельнозерновые продукты. Их употребление перед тренировкой повышает физическую выносливость и работоспособность. Поскольку жиры перевариваются дольше всего, то употреблять стоит, например, овсянку, творог, омлет или отварную куриную грудку с овощами.