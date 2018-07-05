Завтрак в Москве: 4 новых места, где подают завтраки

Завтраки до 16:00, апероль в подарок, блюда для адептов здорового образа жизни, сытная классика для тех, кто проголодался, — обо всем это в новом обзоре утренних блюд FashionTime.ru. А что вы предпочитаете есть на завтрак?

Завтраки в «Киану»

Теперь в бар «Киану» имеет смысл наведаться и в дневное время. Здесь подают завтраки, причем каждому подарят самый летний коктейль «Апероль Шприц». Утреннее меню получилось модным и интересным. Так, можно заказать брускетту с рукколой, гуакамоле и яйцом пашот (340 руб.), брускетту с ростбифом и свежими томатами (380 руб.), омлет с топингами на выбор (угорь, лосось, свежие томаты, бекон, сыр, лук, креветки, утка) (340 руб.), сырники со сметаной и лесными ягодами (490 руб.), кашу из киноа с фруктами на кокосовом молоке (590 руб.), котлеты из тофу с киви-соусом (490 руб.).

Панкейки с лесными ягодами и карамельным соусом

Наш выбор — панкейки. В меню: панкейки с копченым лососем и сыром креметто (540 руб.) и панкейки с лесными ягодами и карамельным соусом (490 руб.).

Где: ул. Малая Бронная, д. 28. Когда: с 10:00 до 16:00.

завтраки в «На Мосфильмовской»Заварное кольцо с кремом, шоколадом и ягодами

Шеф-повар ресторана Михаил Кощеев и автор книг о здоровом питании Екатерина Маслова подготовили меню завтраков. Завтраки получились по-настоящему ЗОЖными, спортсмены и веганы также найдут для себя любимые позиции. Скрамбл готовят двух видов — с белыми грибами, страчателллой и рукколой (390 руб.); с брокколи, шпинатом, томатами и молочной мини-кукурузой (300 руб.). Рисовую кашу с цитрусами готовят на кокосовом молоке (290 руб.). Любители здорового образа жизни оценят полезный тост с авокадо, вялеными томатами и семечками (320 руб.).

Для любителей сытных блюд есть мини-пицца с пятью разными начинками: с лососем и горгонзолой (390 руб.); с куриным филе, шампиньонами и сливочным соусом (350 руб.); вегетарианская пицца с двумя видами томатов, мини-шпинатом, томатным соусом и моцареллой (350 руб.); сладкая пицца со сливочным соусом, клубникой и фисташками (350 руб.) или с тутовым вареньем (320 руб.).

Кроме этого, есть диетическая пана-кота из обезжиренного кефира и домашнего йогурта с гранолой, ягодами и медом (250 руб.) и заварные кольца с тремя видами начинок: с кремом из вареной сгущенки, мушмулой и клубникой (390 руб.); с творожным сыром, копченым лососем и листьями шпината (420 руб.); с заварным кремом, шоколадом и ягодами (390 руб.).

Где: Университетский проспект, д. 25. Когда: по будням с 11:30 до 13:00, по выходным с 12:00 до 14:00.

завтраки в Robert BurnsЯйцо Бенедикт с маффином, беконом и лососем

Завтраки в шотландском пабе Robert Burns — очень сытные, как и положено в Шотландии. Яйцо Бенедикт предлагают в двух видах: с английским маффином, беконом и лососем (550 руб.) и свиными сосисками с тостом и сливочным маслом (380 руб.). Домашние вафли трех видов: с курицей и зеленым салатом (380 руб.), с копченым лососем (490 руб.) и беконом (460 руб.). Традиционный английский завтрак представлен в двух вариантах: можно заказать большую порцию (440 руб.) или очень большую (880 руб.): из двух яиц, с двумя свиными сосисками, беконом, грибами, фасолью, томатами, картофельными крокетами и черным пудингом. Для сладкоежек есть английские сконы (250 руб.) и панкейки. Панкейки подают со сметаной (120 руб.), с медом, джемом, шоколадной пастой или сливочным сыром (50 руб. за любой топпинг), с ягодами (130 руб.) или копченым лососем (180 руб.). Для любителей классики есть: овсяная каша (100 руб.) с ягодами (130 рублей) или джемом (50 руб.), глазунья из трех яиц (100 руб.), омлет или скрамбл (120 руб.) с добавками: от тамбовского окорока (100 руб.) до английского бекона (100 руб.).

Где: Благовещенский пер., д. 1а.

Когда: с 8:00 до 12:00.

завтраки во «Владивостоке 3 000»Креассан с северными креветками

Куда сходить после длительных танцев в ночном клубе? Например, во «Владивосток 3 000», здесь завтраки подают с 6:00. В меню много блюд с морепродуктами; впрочем, меню большое, каждый сможет что-то выбрать на свой вкус. Что заказывать? Например, скрамбл с морепродуктами (450 руб.), картофельные вареники с морепродуктами в сливочном соусе (420 руб.), картофельные оладьи с трубачом и морской капустой в сметане (470 руб.), блины, запеченные с крабом и моцареллой (590 руб.), круассан с северными креветками, салатом романо и соусом ремулад (340 руб.). Любители здорового образа жизни оценят сырники с облепиховой сметаной (220 руб.). Также есть сет-завтрак, куда входит яйцо или каша, тост со сливочным маслом и конфитюром, морковно-апельсиновый фрэш, американо. Сет обойдется в 350 руб.

Где: ул. Тверская, д. 7.

Когда: с 6:00 до 12:00.