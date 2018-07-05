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Женщина получила ожог 2-й степени из-за чеснока
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Женщина получила ожог 2-й степени из-за чеснока 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Эта 45-летняя женщина получила ожог кожи второй степени после того, как приложила к пальцу ноги только что отрезанную дольку чеснока. Таким образом она решила лечить грибковую инфекцию ногтя. Отрезанная долька чеснока стала причиной возникновения химического ожога второй степени у 45-летней женщины из Англии, которая с помощью этого овоща решила вылечить грибковую инфекцию ногтя на пальце ноги. Ноготь покраснел и покрылся кровавыми пузырями после того, как эта дама, чье имя не называется, на протяжении 4 часов в день в течении месяца прикладывала сырой чеснок к пальцу. МедикФорум напоминает, что чеснок используется в качестве средства лечения тысячи лет, однако он может повредить кожу, вызвав химические ожоги и контактный дерматит. Женщина обратилась в больницу, где ее рану обработали, наложив особую повязку. Эта часть ступни заживала в течении двух недель, а врачи посоветовали женщине более не прикладывать к ногтю чеснок. Медики утверждают, что этот случай должен послужить предупреждением для других людей, которые предпочитают лечиться натурально, но не соблюдают необходимых мер предосторожности. Чеснок содержит сернокислые компоненты, которые вступают в реакцию с кожей и вызывают нагревание, способное привести к ожогам. Аналогичные случаи ранее также сообщались в научной и медицинской литературе. Кожа на пальце женщины была менее кислотной, чем обычно, она вымыла ее водой, после чего пузырьки лопнули, и верхний слой кожи сошёл. Считается, что чеснок обладает антибактериальным и противогрибковым воздействием, его можно употреблять в пищу для этих целей или втирать в кожу. Степень повреждений от воздействия чеснока зависит от того, насколько он является свежим, и как долго им воздействуют на организм. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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