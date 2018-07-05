Диета красивой кожи

Эксперт бренда Nutrilite Юлия Бастригина.

Наша кожа весьма чувствительна к тому, что мы едим. Ее цвет, гладкость, упругость и даже количество морщин во многом зависят от нашего меню и пищеварения.

Враги красавицОсобенно вредны для красоты кожи продукты с высокой энергетической и одновременно крайне низкой пищевой ценностью: сдобная выпечка из белой муки, кондитерские изделия, сладкие алкогольные и безалкогольные напитки. Они почти не содержат пищевых волокон, витаминов и минералов, но зато поставляют в организм много углеводов и сахара, вызывая множество неблагоприятных последствий: от ухудшения цвета лица и обезвоживания глубоких слоев кожи до появления прыщей. Последнее, как назло, еще больше портит настроение девушкам, которые любят заедать шоколадками плохое настроение в «те самые дни». В этот период из-за действия прогестерона физиологически усиливается выработка кожного сала, а сахар «подливает» масла в огонь, повышая уровень гормонов и гарантированно удваивая количество высыпаний.

Вредные привычкиЕсли вы редко едите свежие овощи, фрукты, зелень, цельные злаки, то из-за недостатка пищевых волокон выведение шлаков из организма может замедлиться. Это не только не идет вам на пользу, но еще и угнетает нормальную микрофлору кишечника, отвечающую за синтез ряда биологически активных веществ, необходимых для обновления клеток кожи, например биотина. Редкие и хаотичные приемы пищи, отсутствие мало-мальского режима, питание всухомятку — еще одна проблема. Подобный стиль питания «бьет» по системе выделения желчи — печеночного секрета, необходимого для усвоения жирорастворимых витаминов, в частности А и Е. Витамин А отвечает за кожную регенерацию, поэтому его дефицит приводит к шелушению и сухости, усилению воспалительных явлений. Нарушение поступления витамина Е резко ускоряет процессы старения.

Что положить в тарелку? Однообразное меню или страсть к рафинированной пище (колбасам, пельменям, фаст-фуду) часто приводит к полигиповитаминозу — хроническому дефициту необходимых для поддержания здоровья и красоты кожи витаминов, минералов и фитонутриентов, например витамина С, железа, цинка. Витамин С незаменим для синтеза коллагена — белка, необходимого для сохранения упругости кожи. Из-за дефицита железа может ухудшиться снабжение клеток кожи кислородом, появятся сухие, шелушащиеся участки, болезненные трещины, цвет лица может стать бледным, будто зеленоватым. Цинк отвечает за «чистоту» кожи и отсутствие прыщей, ведь он в том числе регулирует процессы выделения кожного сала. Чтобы обеспечить себя этими витаминами и минералами, можно потреблять овощи, фрукты, зелень, мясо, рыбу, морепродукты, семена и орехи.

Помощь занятым и сладкоежкамНо как быть, если ваш рацион далек от идеального, а сил и времени на его коррекцию немного? Существуют биологически активные добавки к пище, которые позволяют восполнить те или иные пробелы в рационе и помогают поддержать здоровье и красоту кожи.

Любительницам булок, сладостей и газировки отлично подойдут жевательные таблетки NUTRILITE™ Смесь пищевых волокон*. Пищевые волокна (часто называемые клетчаткой) содержатся только в растениях. Они жизненно необходимы для правильной работы микрофлоры кишечника, поскольку действуют как «щетка и губка», способствуя выведению токсичных веществ и холестерина. В результате очищения кишечника нагрузка на выделительную систему организма снижается, поры меньше закупориваются, а кожа становится заметно чище.

Тем, чей рацион беден овощами и фруктами, идеально подойдет NUTRILITE™ Формула Красоты*. В состав этой биологически активной добавки входит витамин С — мощнейший природный антиоксидант, защищающий кожу от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей и свободных радикалов. Биотин (витамин В7) дает коже возможность поддерживать оптимальный уровень увлажненности. Всего 1 таблетка в день поможет раскрыть естественную красоту вашей кожи!

Для тех, кто стремится продлить молодость кожи, создана Система увлажнения кожи TRUVIVITY™ от NUTRILITE™. Она состоит из Комплекса для интенсивного увлажнения кожи в таблетках и растворимого Напитка для интенсивного увлажнения кожи, которые усиливают действие друг друга. Благодаря тщательно отобранным антиоксидантам природного происхождения и влагоудерживающим ингредиентам Система TRUVIVITY от NUTRILITE™ глубоко увлажняет и интенсивно питает кожу, предохраняя ее от потери влаги, предотвращает разрушение коллагена и потерю гиалуроновой кислоты, способствуя обновлению кожи.

* БАД не является заменителем пищи и не предполагает отказ от здорового питания.