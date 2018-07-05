5 основных витаминов для здоровой и светящейся кожи

Красота обманчива. Когда вы заботитесь о своем теле изнутри, это, естественно, проявляется на вашей коже. Что, если я скажу вам, что вы можете получить светящуюся, мягкую и влажную кожу без использования макияжа? Да, вы можете достичь идеальной и безупречной кожи благодаря тому, что вы положите на тарелку. Любые изменения, которые происходят с вашей кожей, происходят на клеточном уровне. И именно поэтому обеспечение клеток правильными витаминами имеет решающее значение для поддержания вашей кожи в хорошей форме. МедикФорум собрал советы, которые позволят сделать кожу более ухоженной и здоровой. Лучшие витамины для здоровой кожи (и как включить их в свой рацион или использовать их в актуальном случае). Ваша кожа отражает то, что вы едите. Витамины восстанавливают повреждение клеток и способствуют регенерации кожи. Вам не нужно больше задаваться вопросом, какие витамины вам следует включать в свой рацион, чтобы достичь фантастической кожи, потому что вот они все.

1. Витамин C: повысить уровень антиоксидантов

Этот витамин в основном содержится в эпидермисе (наружный слой кожи) и дерме (внутренний слой кожи). Витамин С играет жизненно важную роль в поддержании здоровья кожи. Согласно исследованию, опубликованному в Nutrients, витамин C:

Способствует производству коллагена в вашей коже (коллаген сохраняет эластичность кожи).

Предотвращает фотостарение, вызванные УФ-излучением.

Поддерживает антиоксидантные уровни в вашем организме.

Предотвращает старение и уменьшает появление морщин

Витамин С переносится в кожу через кровь. Это держит вашу кожу гидратированной и здоровой.

Если вы считаете, что не получаете достаточного количества витамина С из своего рациона, вы можете потреблять следующие продукты:

красный перец

гуайява

клубника

Брокколи

Папайя

Горох

Грейпфрут

брюссельская капуста

Цветная капуста

Если вы хотите использовать витамин С местно, лучший способ сделать это — использовать крем или увлажняющую сыворотку, содержащую витамин. Это необходимый ингредиент, который можно найти в сыворотке, ночных кремах и увлажняющих кремах. И если вы хотите идти естественным путем, вы всегда можете сделать скраб с витамином С, смешивая лимонный сок с сахаром или солью. Однако не используйте его регулярно. И не забудьте разбавить его, прежде чем наносить на кожу.

2. Витамин А: для предотвращения старения и угревой сыпи

Если вы — тот, кто осознает признаки старения, вы можете знать о ретиноле. Это не что иное, как витамин А, который очень эффективен в избавлении от признаков старения. Витамин А, когда он применяется местно и поглощается пищевыми продуктами и другими добавками, решает многие проблемы, связанные с кожей. Согласно исследованию, витамин А:

Уменьшает тонкие линии и морщины.

Повышает выработку коллагена, что повышает эластичность кожи.

Улучшает внешний вид кожи.

Уменьшает повреждение, вызванное свободными радикалами.

Предотвращает прыщи.

Исследование показало, что люди с низким содержанием витамина А или ретинола имеют сильные угри и другие проблемы кожи, такие как атопический дерматит. Если вы хотите увеличить потребление витамина А, потребляйте такие продукты, как:

Сладкая картошка

Шпинат

Яичные желтки

морковь

Морепродукты

Перец колокола

Масло печеночной печени

Цельное молоко

помидоры

Ретин А, Третиноин, Ретинол, Ренова , Ретиналдегид — витамин А появляется в кремах для кожи под этими названиями. Хотя ретинол легко доступен в качестве внебиржевого лекарства, вам понадобится рецепт врача для получения ретиноида. Зачем? Это потому, что ретиноиды довольно сильные и не подходят для каждого типа кожи. Ретинол и другие формы немного мягче и, как правило, не вызывают раздражения. Если вы применяете ретинол и подобные витамина А, помните, что его эффективность снижается при солнечном свете. Следовательно, лучше применять его в течение ночи. Кроме того, если вы используете его в первый раз, не применяйте его каждый день. Используйте его через день, если только ваш дерматолог не посоветовал иначе.

3. Витамин Е: для предотвращения сухости

Вероятно, вы видели, как «Витамин Е» сияет, как яркая звезда, на этикетках ваших косметических продуктов. Это потому, что он широко используется в дерматологических целях. Витамин Е является акцептором свободных радикалов, что означает, что он повреждает вредные свободные радикалы и сохраняет кожу здоровой. Исследование показывает, что витамин Е:

Минимизирует повреждение, вызванное вредными ультрафиолетовыми лучами.

Предотвращает сухость и сохраняет кожу.

Снижает окислительный стресс и уменьшает признаки старения.

Увлажняет кожу.

Уменьшает воспаление кожи.

Применение витамина Е в местном масштабе помогает предотвратить старение кожи, но ее эффективность снижается после воздействия солнца. Вот почему очень важно, чтобы вы получали достаточное количество витамина Е через свой рацион.

Вы можете увеличить потребление витамина Е, включив в свой рацион следующие продукты питания:

миндаль

Шпинат

кормовая капуста

Фундук

Авокадо

Папайя

петрушка

оливки

Брокколи

кедровые орехи

Витамин Е капсулы легко доступны в медицинских магазинах. Вы можете проглотить их целиком или выжать жидкость (масло из витамина Е) и нанести на лицо и другие области. Применяйте масло витамина Е непосредственно на коже, только если у вас очень сухая кожа или серьезные проблемы с кожей, такие как псориаз и экзема. В противном случае лучше смешать масло витамина Е (сжать около 3 капсул) со столовой ложкой оливкового масла, а затем массировать эту смесь на лице или области, которую вы хотите сосредоточить

4. Витамин B3: для лечения повреждения и пигментации солнца

В то время как воздействие солнечных лучей дает вам ежедневную дозу витамина D, такая передержка может нанести значительный урон вашей коже. Пигментация, тонкие линии, темные пятна — длительное воздействие UVA и UVB лучей вызывают все эти нежелательные побочные эффекты. Исследование показало, что:

Витамин B3 или ниацинамид защищают кожу от солнечных лучей.

Это уменьшает гиперпигментацию (вызванную воздействием солнца).

Это минимизирует процесс старения вашей кожи.

Он также улучшает текстуру кожи и эластичность.

Если вы являетесь тем, кто в основном потребляет обработанные пищевые продукты, вы рискуете потерять этот важный витамин. Чтобы этого избежать, включите эти продукты в свой рацион и получите ежедневную дозу витамина B3:

грибы

тунец

Семена подсолнечника

Авокадо

Зеленый горошек

печень

арахис

Куриная грудка

Фасоль

Ваш увлажняющий крем должен быть основан на воде. В противном случае витамин не будет смешиваться должным образом, и он не будет использоваться. Лучший способ — сделать свой собственный увлажняющий крем. Объединить гель алоэ вера с ниацинамидным порошком.

5. Витамин К: для упрямых темных пятен и шрамов

Витамин К известен тем, что помогает в свертывании крови. Он играет ключевую роль в лечении ран и синяков. Он также помогает в лечении нескольких состояний кожи и держит вашу кожу здоровой. Как это помогает?

Он борется с морщинами и темными кругами.

Другое исследование показало, что витамин помогает снизить пурпурную окраску языка и растворенную пигментацию кожи и синяки.

Вы можете увеличить потребление витамина К, потребляя следующие продукты:

Капуста

Брокколи

Салат

Репа зелень

кормовая капуста

швейцарский мангольд

ромэн

петрушка

Цветная капуста

Хлопья

Витамин К находится в различных формах. Витамины K1, K2 и K3 легко обнаруживаются во всех видах продуктов (в основном в растениях). Кремы с витамином К легко доступны в медицинских магазинах. Обычно врачи назначают их тем, кто перенес операцию (чтобы помочь с синяками) или уменьшить растяжки. Эти кремы также предписаны для лечения темных кругов, спайдерных вен и любых других проблем с кожей. Ранее были названы семь правил здоровой кожи.