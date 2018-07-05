Абрикосовый насыпной пирог

Всем, всем привет! Лето в разгаре, дел невпроворот, времени на готовку минимум. А что делать, когда хочется вкусненького к чаю? Для себя нашла выход — это быстрый насыпной пирог. Сейчас сезон абрикосов, поэтому будем печь творожный насыпной пирог с абрикосами.

Пирог

Пирог

Для его приготовления нам нужно:

400 г творога;

2 яйца;

500 г абрикосов;

100 г сахара;

ванильный сахар.

Для теста:

300 г муки;

120 г сливочного масла;

120 г сахара;

щепотка соли;

1 ч. ложка разрыхлителя.

Продукты

Приготовление:

1. Разогреваем духовку до 180ºС. Тесто готовится очень быстро и просто. Единственное, масло должно быть замороженное. Но я всегда его храню в морозилке, поэтому просто достаём замороженное масло и натираем его на тёрке. Добавляем муку, разрыхлитель, соль.

Готовим тесто

Всё перетираем руками. Получается чуть влажная крошка. Пока готовим начинку, тесто уберём в холодильник.

Насыпное тесто

2. Для начинки добавим в творог яйца, сахар и ванилин.

Готовим начинку

Всё быстро взобьём погружным блендером.

Начинка

3. Абрикосы вымоем, обсушим, разрежем пополам и удалим косточку. 4. Осталось собрать пирог. В форму насыпаем большую часть теста (немного оставим для посыпки сверху.) Распределяем творожную начинку.

Начинка

Выкладываем на начинку абрикосы.

Пирог

Сверху оставшееся тесто.

Выпекаем около 45-50 минут при 180ºС.

Пирог

Рассыпчатый, вкуснейший пирог с нежной творожной начинкой можно есть и теплым, и полностью остывшим. Приятного аппетита и тёплого лета!

Пирог