Абрикосовый насыпной пирог 

Всем, всем привет! Лето в разгаре, дел невпроворот, времени на готовку минимум. А что делать, когда хочется вкусненького к чаю? Для себя нашла выход — это быстрый насыпной пирог. Сейчас сезон абрикосов, поэтому будем печь творожный насыпной пирог с абрикосами.
Пирог
Пирог
Для его приготовления нам нужно:
400 г творога;
2 яйца;
500 г абрикосов;
100 г сахара;
ванильный сахар.
Для теста:
300 г муки;
120 г сливочного масла;
120 г сахара;
щепотка соли;
1 ч. ложка разрыхлителя.
Продукты
Приготовление:
1. Разогреваем духовку до 180ºС. Тесто готовится очень быстро и просто. Единственное, масло должно быть замороженное. Но я всегда его храню в морозилке, поэтому просто достаём замороженное масло и натираем его на тёрке. Добавляем муку, разрыхлитель, соль.
Готовим тесто
Всё перетираем руками. Получается чуть влажная крошка. Пока готовим начинку, тесто уберём в холодильник.
Насыпное тесто
2. Для начинки добавим в творог яйца, сахар и ванилин.
Готовим начинку
Всё быстро взобьём погружным блендером.
Начинка
3. Абрикосы вымоем, обсушим, разрежем пополам и удалим косточку. 4. Осталось собрать пирог. В форму насыпаем большую часть теста (немного оставим для посыпки сверху.) Распределяем творожную начинку.
Начинка
Выкладываем на начинку абрикосы.
Пирог
Сверху оставшееся тесто.
Выпекаем около 45-50 минут при 180ºС.
Пирог
Рассыпчатый, вкуснейший пирог с нежной творожной начинкой можно есть и теплым, и полностью остывшим. Приятного аппетита и тёплого лета!
Пирог