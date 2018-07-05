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Как выбрать качественные овощи и фрукты
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Как выбрать качественные овощи и фрукты 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Летом ассортимент овощей и фруктов на российских прилавках радует разнообразием. Продавцы предлагают покупателям не только импортную продукцию, но и товары местных производителей.
Мария Селиванова
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