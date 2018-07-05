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Напиток по индивидуальному заказу: новые кофемашины для настоящих гурманов
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Напиток по индивидуальному заказу: новые кофемашины для настоящих гурманов 

IVD.ru 1 час назад
Фото: IVD.ru
Производитель — Siemens. Цена: от 179 900 руб. Фото: Siemens
Новая линейка кофемашин Siemens EQ.9 — это идеальное сочетание инноваций и максимального удобства. Благодаря системе DualBean есть возможность выбрать определённый сорт кофе для приготовления напитка. Режим Baristamode позволяет задать точные настройки крепости, температуры, количества молока и скорости заваривания, благодаря чему угодить теперь удастся каждому ценителю кофе.
Кофемашины оснащены ярким сенсорным TFT-дисплеем с интерактивным меню, наглядно показывающим все вариации напитков и дополнительных настроек. Система заблаговременно предупредит пользователя о том, что контейнер для воды или отсек для зёрен почти пуст. Полностью автоматическая функция очистки молочной системы паром исключит появление неприятного запаха в приборе.
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