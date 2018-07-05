Ваш гид в мире съедобных цветов

Возьмите самые обычные маргаритки с лужайки и превратите их в сказочные леденцы на палочках. Или сделайте свою привычную выпечку фиолетовой, добавив фиалки и сирень. А вместо того, чтобы готовить избитый овощной салат — начините настурции сливочным сыром. Возможно, вы даже соблазнитесь положить в еду розы из вазы, почему нет? Не бойтесь эксперементировать!

Маргаритки

Маргаритка растёт по всему земному шару, некоторые разновидности — даже в Антарктике. Листья маргаритки по виду похожи на листья артишока. Они наполнены витамином C, а если добавить в салат, невероятны вкусны! Имеют отёчтливый пряный вкус.

Маргаритки

Леденцы из маргариток:

2 большие горсти маргариток

320-350 г сахара

110-130 мл питьевой воды

1/8 ч. л. винного камня, при необходимости можно заменить на несколько капель лимонного сока

1-3 капли фруктового или ягодного ароматического пищевого масла

Смешайте сахар, винный камень и воду. Перемешайте до полного растворения сахара. Варите на слабом огне в сотейнике с толстым дном до 145 °C, затем снимите с огня и добавьте ароматизатор. Разлейте по формочкам для приготолвения леденцов и украсьте маргаритками каждый леденец. Аккуратно залейте каждый цветок несколькими каплями сахарной смеси, чтобы его полностью зафиксировать. Оставьте до полного застывания.

Все виды роз съедобны, если удалить белую часть лепестков — она горькая! В основном розыедят и готовят на Среднем Востоке и в Северной Африке, часто в виде сиропов и ароматной воды для выпечки и сладостей. Роза — цветок сладкий и благоухающий, еда с ней имеет неуловимо-чарующий аромат.

Садовые розы

Розовый сироп

Собирать розы для сиропа лучше всего утром. Перепробуйте лепестки своих роз на вкус — они не должны горчить. На это влияет несколько факторов: не только сорт, но и почва, погодные условия. Иногда достаточно удалить нижнюю часть лепестков, чтобы избавиться от горьковатого привкуса. Затем уложите их в стеклянную ёмкость ровными слоями, пересыпая каждый мелким сахаром и слегка приминая, и уберите в тёмное прохладное место. Через некоторое время лепестки дадут сок, и вы получите душистый и очень вкусный сироп, которым можно ароматизировать щербеты, компоты, ягодные соусы. И конечно, хорошо добавлять в мороженое.

Засахаренные лепестки розы:

2 большие розы

1 яйцо

1 ч. л. питьевой воды

160-180 г мелкого сахара

Аккуратно отделите лепестки от стеблей и разложите на бумаге для выпечки или на силиконовом коврике. Смешайте воду и яйцам, взбейте до однородности. Смажьте лепестки подготовленной смесью и сразу же посыпьте сахаром. Стряхните излишки и оставьте лепестки сохнуть на 24 часа. Лепестки затвердеют и смогут так храниться ещё 3 недели.

Фиалки (анютины глазки)

Использование фиалок в кулинарных целях стало модным ещё с тех времен, когда Тюдоры решили, что хотят есть разноцветные салаты и повара стали использовать для королевской трапезы фиалки, примулы и первоцветы. Во времена королевы Елизаветы и в викторианскую эпоху фиалки в сочетании с лимоном использовались как десерт. Также разнообразные блюда подавали на стол, посыпая цветами как украшение.

Фиалки (анютины глазки)

Фиалковые капкейки:

Для капкейков:

80 г несоленого размягченного сливочного масла

280 г коричневого сахара

230-250 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

¼ ч. л. соли

¼ ч. л. эссенции фиалки

240 мл цельного молока

2 больших яйца

Для глазури:

500 г сахарной пудры

160 г несоленого размягченного сливочного масла

2 капли фиалковой эссенции

50 мл цельного молока

2-3 капли фиолетового пищевого красителя (не обязательно)

засахаренные лепестки фиалок для украшения

Для теста взбейте масло, сахар, муку, разрыхлитель и соль до однородности. В отдельной миске смешайте молоко, фиалковую эссенцию и яйца. Взбейте смесь венчиком до однородности. Отмерьте 3/4 жидкой смеси и смешайте с масляной смесью. НА слабых оборотах взбейте массу миксером, пока консистенция не станет гладкой и густой. Добавьте остатки жидкой молочной смеси и продолжайте взбивать, до однородности. Наполните 10-12 формочек для капкейков тестом на 2/3 и уберите в разогретую до 190 °C духовк на 18-20 минут.

Для глазури аккуратно смешайте сахарную пудру и масло до полного растворения сахара. Смешайте фиалковую эссенцию с молоком и постепенно вливайте его в смесь масла и сахарной пудры. Добавьте пищевой краситель и взбивайте до тех пор, пока смесь не станет легкой и воздушной. Покройте глазурью каждый остывший капкейк с помощью кондитерской лопатки и украсьте лепестками засахаренных фиалок, приготовленных по примеру засахаренных лепестков роз (см. выше).

Настурции

Родина настурции — джунгли Перу. А ещё настурция — это официальный символ 40-летия брака. Она острая и пикантная, как кресс-салат.

Настурция

Фаршированная настурция:

3 большие горсти настурции

250-300 г сливочного крема

1 маленький зубчик чеснока, мелко нарезанный

1 стебель зелёного лука, мелко нарезанный

цедра половины лимона

Срывайте цветы, по возможности, ближе ко дню сервировки стола, но не в самый последний момент. Они должны полежать в холодильнике несколько часов, пока не будут готовы к употреблению.

Смешайте кремовый сыр, чеснок и лук. Фаршируйте подготовленной смесью цветки. Прикройте начинку лепестками. Немного нажмите в центр цветка, придавливая сырную начинку. Подавайте.

Сирень

Знаете ли вы, что некоторые виды сирени могут выдерживать температуру до — 60 °C. Эти душистые цветы относятся к семейству маслиновых, но вряд ли кулинарное сочетание маслин с сиренью будет удачным. Сама сирень сладкая и очень ароматная, поэтому в десертах она весьма уместна.

Сирень

Миндальные лепёшки с сиренью:

400-450 г муки плюс для раскатывания теста

50 г сахара

0,5 ч. л. разрыхлителя

0,5 ч. л. пищевой соды

30-35 г сливочного масла

200 г сметаны жирностью от 20%

семена половины стручка ванили

20-30 г рубленого жареного миндаля

1 стакан цветков сирени

сахар

Смешайте муку, сахар, разрыхлитель, пищевую соду и соль. Нарежьте масло маленькими кубиками и перемешайте их с сухой смесью до образования крошек.

Смешайте сметану, семена ванили, миндаль и цветы сирени. Добавьте к подготовленной массе, быстро замесите тесто вручную.

Подпылите стол мукой. Раскатайте тесто в пласт толщиной 1 см. Разрежьте тесто на треугольники, переложите их на противень, выстеленный бумагой для выпекания. Слегка присыпьте сахаром. Выпекайте при 180 °С, 12-15 мин.

Одуванчики

Листья одуванчика можно найти в любом пригороде. Одуванчик символизирует три вида небесных тел: солнце, луну и звезды. Желтый цветок походит на дневное светило, белое созревшее соцветие — на луну, ну а семена — на множество звезд. Вкус у цветка немного землистый и ореховый. Похож на радиччо, но с пикантным послевкусием.

Одуванчики

Зелёный салат из одуванчика

2 ч. л. соли

100-120 г листьев одуванчика, измельченных руками

2 ст. л. оливкового масла

15-20 г сливочного масла

половины луковицы, тонко нарезанной

¼ ч. л. молотого красного перца чили

1 небольшой зубчик чеснока, мелко нарезанный

свежемолотый чёрный перец

Замочите листья одуванчика в большой кастрюле холодной воды, предварительно растворив там половину соли. Оставьте на 10 мин. Откиньте листья на сито, разложите на бумажном полотенце и подсушите их.

Доведите до кипения воду в чистой кастрюле, растворив в ней оставшуюся соль. Добавьте зелень и варите 3-4 мин. Откиньте листья на сито и обдайте очень холодной водой.

Прогрейте смесь из оливкового и сливочного масла на среднем огне. Обжарьте лук и хлопья красного перца, постоянно помешивая, пока лук не станет мягким, 5 мин. Добавьте чеснок и готовьте 30 сек. Сделайте огонь посильнее и добавьте листья одуванчика. Готовьте, помешивая, пока не испарится вся жидкость, 3-4 мин. Приправьте солью и чёрным перцем. Подавайте на стол.

ВНИМАНИЕ: даже с известными съедобными лучше быть осторожным. Добавляйте их понемногу, чтобы они не вызвали аллергию. Разумеется, нельзя есть цветы и в том случае, если сад был недавно обработан ядохимикатами. Ну и, конечно, отдавайте предпочтение растениям из собственного цветника: неизвестно, чем опрыскивали купленные на рынке или в магазине растения.