Можно ли приготовить малосольные огурцы быстро и без рассола?
«Берём 0,5 кг огурцов, отрезаем кончики, кладём в полиэтиленовый пакет, — рассказывает опытный кулинар Елена Андреева. — Добавляем по чайной ложке сахара и крупной соли, немного лимонного сока. Добавляем три-четыре измельчённых зубчика чеснока и крупно нарезанный пучок укропа. При желании часть огурцов можно заменить на томаты, порезанные на дольки. Пакет нужно плотно завязать, тщательно перетрясти и убрать в холодильник. Через 6-8 часов овощи готовы».