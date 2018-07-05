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Малосольные огурцы — рецепт
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Малосольные огурцы — рецепт 

АиФ Пермь 36 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Можно ли приготовить малосольные огурцы быстро и без рассола?
«Берём 0,5 кг огурцов, отрезаем кончики, кладём в полиэтиленовый пакет, — рассказывает опытный кулинар Елена Андреева. — Добавляем по чайной ложке сахара и крупной соли, немного лимонного сока. Добавляем три-четыре измельчённых зубчика чеснока и крупно нарезанный пучок укропа. При желании часть огурцов можно заменить на томаты, порезанные на дольки. Пакет нужно плотно завязать, тщательно перетрясти и убрать в холодильник. Через 6-8 часов овощи готовы».
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