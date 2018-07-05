Как перенести жару?

Очень тяжело переношу жару. В Перми порой температура повышается почти до +30 °С, а я скоро поеду на юг. Что делать, чтобы такая погода негативно не отразилась на здоровье?

«Во-первых, необходимо отказаться от пребывания на солнце, особенно в пик жары — с 11 до 17 часов. Также важно временно уменьшить физические нагрузки или перенести их на раннее утро или поздний вечер. Выходя на улицу, необходимо всегда брать с собой головной убор, — отвечает главный врач Центра медицинской профилактики Марина Другова. — Во-вторых, следует выпивать не менее полутора, но и не более трёх литров жидкости в день. Помимо обычной воды прекрасно утоляют жажду кисломолочные напитки на основе сыворотки, несладкие морсы и компоты, травяные чаи с лимоном, домашний квас. Не стоит злоупотреблять кофе и чёрным чаем, так как они могут усилить обезвоживание организма, а сладкие напитки только усиливают жажду. В-третьих, нужно откорректировать рацион питания: уменьшить количество порций и отказаться от жирной и жареной пищи, которая даёт дополнительную нагрузку на организм. Также не стоит употреблять слишком острые и сладкие блюда — они усугубляют жажду. Советую также чаще есть овощи, фрукты, зелень и морепродукты».