Как выбрать самый лучший хлеб: итоги масштабного исследования Роскачества

Исследование знаменитого батона «Нарезного» с характерными надрезами на спинке хлеба велись в течение всего года. Под микроскоп экспертов Роскачества попадали одноименные булки из всех уголков страны.

Проверяли качество батонов по нескольким основным показателям.

Требования к зольности — показателю, характеризующему качество муки, а также содержанию консервантов, фосфатов и броматов — у Роскачества ужесточенные. Главный продукт должен отвечать строгим стандартам. По ГОСТу 27844-88 нарезные батоны можно производить как из муки высшего, так и из муки первого сорта. В свою очередь, опережающим требованиям стандарта Роскачества будут соответствовать только батоны, испеченные из муки высшего сорта.

Серьезный критерий продукта — его безопасность. В хлебе по всей стране эксперты искали пестициды, тяжелые металлы, токсичные элементы, плесени и бактерии группы кишечной палочки, золотистого стафилококка и патогенных микроорганизмов. Ничего из этого, кстати не нашли.

Зато кое-где нашли «картофельную болезнь» — серьезные нарушения, связанные с низким контролем входящих ингредиентов. Болезнь эксперты Роскачества обнаружили в батонах трех торговых марок из Новосибирской области. (Сибирский федеральный округ). Информация об этом была направлена в контрольно-надзорные органы.

Нарезные батоны были проверены на содержание броматов, фосфатов и семикарбазида. Российским законодательством их содержание в хлебе не нормируется. Однако это скорее недостаток современного законодательства — броматы, которые у нас применяются в качестве улучшителя муки, как пищевая добавка в хлебе в Европе давно запрещены. Показатели оказались крайне низкими — ниже чувствительности исследования. Похожим образом проанализировали наличие семикарбазида — вещества, которое дает тот же эффект, но является более опасным для человека. Его эксперты называют страшной проблемой, связанной с биологический безопасностью продукта. Проверили нарезной батон и на органолептические показатели — важный параметр оценки качества хлеба. В ходе исследования проверялись цвет, форма, рисунок на поверхности, запах, вкус, а также состояние мякиша хлеба.

Еще один важный критерий — массовая доля жира в хлебе. Жир должен присутствовать там обязательно, и дает его маргарин. Однако некоторые производители заменяют маргарин растительным маслом. И под занавес исследования хлеб еще и взвесили. Выяснилось, что некоторые производители обманули своих покупателей на 20-30 граммов.

В результате исследования Роскачество назвало лучшие и худшие нарезные батоны в России. Мы публикуем по пять в каждой категории.

Лучшие батоны в стране делают тут:

ВХЗ Владикавказский хлебзавод

ЗАО Хлеб (г. Тверь)

ЗАО Хлебзавод №22 (г. Москва)

ОАО Волжский пекарь (г. Тверь)

ОАО Серпуховхлеб

Среди самых худших эксперты Роскачества назвали:

ОАО Хлебопек (Мурманская область)

Уфимский хлебозавод №7 Тюменский хлебокомбинат

«Твой дом» Красногорского филиала «Крокус Сити» АО «Крокус»

Батон Нарезной в упаковке «Селяночка» ОАО «Москворечье», г. Москва.

Ну а оценку батонов своего региона можно поискать на специальной интерактивной карте.