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Как выбрать самый лучший хлеб: итоги масштабного исследования Роскачества
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Как выбрать самый лучший хлеб: итоги масштабного исследования Роскачества 

Домашний очаг 2 часа назад
Фото: Домашний очаг
Исследование знаменитого батона «Нарезного» с характерными надрезами на спинке хлеба велись в течение всего года. Под микроскоп экспертов Роскачества попадали одноименные булки из всех уголков страны.
Проверяли качество батонов по нескольким основным показателям.
Требования к зольности — показателю, характеризующему качество муки, а также содержанию консервантов, фосфатов и броматов — у Роскачества ужесточенные. Главный продукт должен отвечать строгим стандартам. По ГОСТу 27844-88 нарезные батоны можно производить как из муки высшего, так и из муки первого сорта. В свою очередь, опережающим требованиям стандарта Роскачества будут соответствовать только батоны, испеченные из муки высшего сорта.
Серьезный критерий продукта — его безопасность. В хлебе по всей стране эксперты искали пестициды, тяжелые металлы, токсичные элементы, плесени и бактерии группы кишечной палочки, золотистого стафилококка и патогенных микроорганизмов. Ничего из этого, кстати не нашли.
Зато кое-где нашли «картофельную болезнь» — серьезные нарушения, связанные с низким контролем входящих ингредиентов. Болезнь эксперты Роскачества обнаружили в батонах трех торговых марок из Новосибирской области. (Сибирский федеральный округ). Информация об этом была направлена в контрольно-надзорные органы.
Нарезные батоны были проверены на содержание броматов, фосфатов и семикарбазида. Российским законодательством их содержание в хлебе не нормируется. Однако это скорее недостаток современного законодательства — броматы, которые у нас применяются в качестве улучшителя муки, как пищевая добавка в хлебе в Европе давно запрещены. Показатели оказались крайне низкими — ниже чувствительности исследования. Похожим образом проанализировали наличие семикарбазида — вещества, которое дает тот же эффект, но является более опасным для человека. Его эксперты называют страшной проблемой, связанной с биологический безопасностью продукта. Проверили нарезной батон и на органолептические показатели — важный параметр оценки качества хлеба. В ходе исследования проверялись цвет, форма, рисунок на поверхности, запах, вкус, а также состояние мякиша хлеба.
Еще один важный критерий — массовая доля жира в хлебе. Жир должен присутствовать там обязательно, и дает его маргарин. Однако некоторые производители заменяют маргарин растительным маслом. И под занавес исследования хлеб еще и взвесили. Выяснилось, что некоторые производители обманули своих покупателей на 20-30 граммов.
В результате исследования Роскачество назвало лучшие и худшие нарезные батоны в России. Мы публикуем по пять в каждой категории.
Лучшие батоны в стране делают тут:
ВХЗ Владикавказский хлебзавод
ЗАО Хлеб (г. Тверь)
ЗАО Хлебзавод №22 (г. Москва)
ОАО Волжский пекарь (г. Тверь)
ОАО Серпуховхлеб
Среди самых худших эксперты Роскачества назвали:
ОАО Хлебопек (Мурманская область)
Уфимский хлебозавод №7  Тюменский хлебокомбинат
«Твой дом» Красногорского филиала «Крокус Сити» АО «Крокус»
Батон Нарезной в упаковке «Селяночка» ОАО «Москворечье», г. Москва.
Ну а оценку батонов своего региона можно поискать на специальной интерактивной карте.
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