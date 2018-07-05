5 продуктов, которые содержат пробиотики

Квашеная капуста — один из лидеров по количеству пробиотиков. Обязательно включайте ее в рацион хотя бы пару раз в неделю (тем более это так вкусно!).

Фисташки. Отличный вариант для здорового и правильного перекуса — прежде всего благодаря пробиотикам, которые улучшают работу пищеварительной системы. 50 граммов в день — и совсем скоро вы точно почувствуете результат.

Мисо-суп. В испанской клинике SHA Wellness Clinic с него начинается любой день — дело здесь и в чудо-свойствах ферментированных соевых бобов, и в низкой калорийности, и даже профилактике рака.

Некоторые виды сыров: налегайте на моцареллу, тофу и чеддер — и можете не бояться проблем с желудочно-кишечным трактом.

Хлеб на закваске. Да, здесь придётся немного помучиться — потому что в идеале готовить такой нужно самому. Но, поверьте, результат того стоит!