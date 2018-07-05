Еда через призму пользы, или О терапии цвета, запаха и вкуса

Поиск полезности того или иного продукта стал непременным условием бытия. Мужчины склонны пренебречь пользой ради вкуса пищи. Женщины отвергают такой ретроградный подход и ищут смысл в еде. А смысл кроется в пользе.

Смысл еды — в пользе?

О пользе цвета

Выбираем придирчиво. Прежде всего — глазами. И правильно! Цвет, как утверждают учёные, влияет на полезные качества продуктов.

Все белые (молочные, творог, рис, цветная капуста) успокоят и снимут раздражительность.

Синие (тёмный виноград, черника, сливы и картошка с фиолетовой кожурой) защищают кровеносные сосуды и зрение.

Зелёные фрукты-овощи повышают активность, активизируют иммунную систему.

Продукты красного цвета (свёкла, болгарский перец, клубника, помидоры) повысят вашу работоспособность до такой степени, что при их переизбытке могут возникнуть трудности с засыпанием.

Нервные клетки восстанавливаются у тех, кто в своём рационе отдаёт предпочтение оранжевым продуктам: хурме, абрикосам, тыкве, моркови. Они, к тому же, улучшают настроение и успокаивают головную боль.

Жёлтые фрукты и овощи, а с ними и сыры, яичные желтки снабжают энергией и способствуют очищению крови.

Ученые говорят, что цвет и полезные свойства продукта связаны между собой

Об ароматах и вкусе: сельдерей и чеснок

Есть среди продуктов рекордсмены по полезности, из них — не самый популярный в нашей традиционной кухне сельдерей. Резкий, специфический запах корня и черешков тому причиной. А зря! Легендарная маркиза Помпадур, фаворитка Людовика XV, мало того что пила чёрный кофе с сельдереем — она заставляла своего повара обильно приправлять все блюда грецкими орехами и, опять же, сельдереем. Эти продукты — афродизиаки, т.е. средства, благотворно влияющие на потенцию, и маркиза, не отличаясь горячим темпераментом, использовала такое лукавое средство, всеми силами пытаясь удержать при себе любвеобильного венценосного поклонника. Что ей с успехом и удавалось в течение 20 (!) лет. Впрочем, к афродизиакам относится и лук, разведению которого король-любовник посвятил немало времени и сил.

Сельдерей — овощ непрезентабельный, но очень полезный

Салат с сельдереем

Предлагаю вам взять на вооружение салат с непрезентабельным, но полезным овощем. Крупный корень сельдерея отвариваем в подсоленной воде с добавлением 1 ч.ложки лимонного сока, после чего натираем его на крупной шинковке. 150 г ветчины нарезаем кубиками. Для соуса смешиваем 1 стакан сметаны, 1 упаковку натурального йогурта, 1 зубчик раздавленного чеснока, молотый чёрный перец и соль по вкусу. Смешиваем все ингредиенты с соусом, выкладываем в салатник, посыпаем сверху молотыми грецкими орехами и рубленой петрушкой. Весьма полезно! К числу продуктов, которые помогут продлить жизнь, научный и медицинский мир относит чеснок. Он понижает высокое давление и встаёт на защиту сердца и сосудов.

Чеснок — продукт, способный продлить жизнь

Две дольки ежедневно — вот спасительная доза природного лекарства. Попробуйте глотать зубчик целиком, не жуя. А для окончательного удаления специфического чесночного духа вынимайте из зубчика серединку, в ней и кроется «сила Змея Горыныча». Хотя мне лично очень жаль лишать этого гордого спартанца его основного оружия — маленького грозного меча. Пусть живёт. Чеснок прекрасно оттеняет вкус грибных блюд, усиливая своим присутствием аромат грибов. Соления без него — как невеста без приданого. Что говорить о мясе! Баранина и свинина просто требуют его присутствия. Вкус овощей в союзе с чесноком становятся богаче (вспомните грузинскую, французскую, китайскую кухню). Попробуйте, например, такие рецепты:

Брокколи с чесноком

Брокколи (тоже из разряда суперполезных овощей!) разобрать на соцветия и отварить до полуготовности в кипящей подсоленной воде с открытой крышкой. В разогретом растительном масле сначала обжарить тонкие пластинки чеснока, а потом к нему прибавить капусту. Аккуратно поворачивая брокколи, чтобы она пропиталась чесночным маслом, довести блюдо до полной готовности. Если сверху всё посыпать семенами кунжута, будет не только вкусно, но и красиво. К такому гарниру отлично подойдёт рыба или курица.

Брокколи — еще один суперполезный овощ

Салат из курицы с чесночным соусом

Мясо варёной курицы мелко порезать. Яйца сварить вкрутую, отделить желтки от белков. Сделать соус: раздавленный зубчик чеснока соединить с молотыми грецкими орехами и майонезом до консистенции сметаны. На блюдо уложить слоями порубленные белки и курицу, обильно залить соусом и сверху посыпать тёртыми желтками. В соус можно добавить пару размоченных и измельчённых черносливин. Салату дать постоять несколько часов в холодильнике, чтобы пропитался. Он может стать незаменимым блюдом в вашем меню.

Творожная закуска со свежими овощами

И для полноты картины — закуска. Натрите корень дайкона на крупной тёрке, прибавьте мелко порубленную кинзу и раздавленный чеснок. Всего должно быть почти в равных долях. Посолите по вкусу и добавьте растительное масло. На лист зелёного салата намажьте свежий жирный творог, на него выложите овощную смесь, сверните трубочкой и разложите на блюде. Я бы к этому добавила обжаренные на любом масле ломтики чёрного, лучше бородинского, хлеба. Впрочем, такие гренки — вполне отдельное блюдо. Если их в горячем виде посыпать солью и натереть чесноком (опять чеснок!), то на запах съедутся соседи из ближайших садовых товариществ.

Ароматы в нашей жизни

Роль запахов в нашей жизни вообще невозможно переоценить. Ассоциации и воспоминания, радостные и печальные… Что стоит один только запах свежеиспечённого хлеба, бабушкиных пирожков, майских ландышей и сирени в день последнего школьного звонка…

Идеальным для водителя будет аромат кофе с корицей и лимоном

Кстати, запахи сильно влияют даже на манеру вождения. Аромат свежескошенной травы провоцирует водителя к скоростной езде. А запахи ромашки, жасмина и лаванды действуют чересчур расслабляюще. Идеальным и самым полезным для водителя будет запах, исходящий от чашечки кофе с корицей и долькой лимона. И всё-таки, в конечном итоге, полезно всё, что вкусно приготовлено. Готовьте с душой и ешьте на здоровье! Лариса Ярошевская Возможно, вам также будет интересно:

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