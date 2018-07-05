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Пирог с вишнями
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Пирог с вишнями 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Рассыпчатый нежный пирог с ароматными свежими вишнями.
Ингредиенты
Сливочное масло 120 г  вишни 300 г  мука 150 г  миндальная мука 70 г  разрыхлитель 1,5 ч. л.
соль 1 щепотка
яйца 2 шт  сахар 150 г  ванильный экстракт 1 ч. л.
молоко 80 мл  Способ приготовления
Разогрейте духовку до 200 градусов.
Время готовки1 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Вишни помойте и удалите косточки. 10 вишен разрежьте пополам и положите срезами вниз на бумажное полотенце. Оставшиеся вишни нарежьте и отставьте.
Смешайте пшеничную и миндальную муку с разрыхлителем и солью. Яйца взбейте с сахаром до загустения. Затем добавьте ванильный экстракт, растопленное и охлажденное сливочное масло и молоко. Взбейте до однородности. Добавьте мучную смесь и быстро перемешайте. Аккуратно вмешайте измельченные вишни.
Влейте тесто в смазанную маслом форму и поместите в духовку на 15 минут. Затем выньте из духовки и быстро разложите сверху подготовленные половинки вишен. Снова поместите в духовку на 15-20 минут. Подавайте пирог теплым со взбитыми сливками или мороженым.
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