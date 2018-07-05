Пирог с вишнями

Рассыпчатый нежный пирог с ароматными свежими вишнями.

Ингредиенты

Сливочное масло 120 г вишни 300 г мука 150 г миндальная мука 70 г разрыхлитель 1,5 ч. л.

соль 1 щепотка

яйца 2 шт сахар 150 г ванильный экстракт 1 ч. л.

молоко 80 мл Способ приготовления

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Время готовки1 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Вишни помойте и удалите косточки. 10 вишен разрежьте пополам и положите срезами вниз на бумажное полотенце. Оставшиеся вишни нарежьте и отставьте.

Смешайте пшеничную и миндальную муку с разрыхлителем и солью. Яйца взбейте с сахаром до загустения. Затем добавьте ванильный экстракт, растопленное и охлажденное сливочное масло и молоко. Взбейте до однородности. Добавьте мучную смесь и быстро перемешайте. Аккуратно вмешайте измельченные вишни.

Влейте тесто в смазанную маслом форму и поместите в духовку на 15 минут. Затем выньте из духовки и быстро разложите сверху подготовленные половинки вишен. Снова поместите в духовку на 15-20 минут. Подавайте пирог теплым со взбитыми сливками или мороженым.