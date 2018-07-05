Карри из грибов и фасоли

Сытное вегетарианское блюдо — в самый раз для холодного дня.

Ингредиенты

Растительное масло 1 ст. л.

лук 1 шт помидоры 2 шт корень имбиря по вкусу

порошок чили 1 ч. л.

гарам масала 1 щепотка

соль по вкусу

красная фасоль 100 г гвоздика 2 шт корица (палочка) по вкусу

зеленый перец чили (сушеный) 3 шт молотый кориандр 0,5 ч. л.

молотый кумин 0,5 ч. л.

грибы 400 г йогурт 120 мл кинза по вкусу

Способ приготовления

Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняИндийская

Фасоль заранее замочите на ночь, затем отварите до готовности.

Разогрейте в сковороде 1 ч. л. масла, добавьте нарезанные кубиками помидоры и лук, тертый имбирь. Потушите до мягкости, затем снимите с огня, добавьте 0,5 ч. л. порошка чили, гарам масала и соль.

В чистой сковороде разогрейте 1 ч. л. масла, добавьте гвоздику, небольшой кусочек корицы, целые сушеные перцы. Затем добавьте готовое томатное пюре, оставшийся порошок чили, кумин и кориандр. Готовьте около 10 минут, пока смесь не загустеет. Добавьте нарезанные пластинками грибы и отваренную фасоль. Перемешайте и влейте около 100-150 мл воды. При необходимости посолите.

Готовьте, пока грибы не станут мягкими. Затем снимите с огня и немного охладите. Влейте йогурт и хорошо перемешайте. Добавьте измельченную кинзу, снова перемешайте и подавайте.