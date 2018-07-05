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Карри из грибов и фасоли
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Карри из грибов и фасоли 

Карельские вести 1 час назад
Сытное вегетарианское блюдо — в самый раз для холодного дня.
Ингредиенты
Растительное масло 1 ст. л.
лук 1 шт  помидоры 2 шт  корень имбиря по вкусу
порошок чили 1 ч. л.
гарам масала 1 щепотка
соль по вкусу
красная фасоль 100 г  гвоздика 2 шт  корица (палочка) по вкусу
зеленый перец чили (сушеный) 3 шт  молотый кориандр 0,5 ч. л.
молотый кумин 0,5 ч. л.
грибы 400 г  йогурт 120 мл  кинза по вкусу
Способ приготовления
Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняИндийская
Фасоль заранее замочите на ночь, затем отварите до готовности.
Разогрейте в сковороде 1 ч. л. масла, добавьте нарезанные кубиками помидоры и лук, тертый имбирь. Потушите до мягкости, затем снимите с огня, добавьте 0,5 ч. л. порошка чили, гарам масала и соль.
В чистой сковороде разогрейте 1 ч. л. масла, добавьте гвоздику, небольшой кусочек корицы, целые сушеные перцы. Затем добавьте готовое томатное пюре, оставшийся порошок чили, кумин и кориандр. Готовьте около 10 минут, пока смесь не загустеет. Добавьте нарезанные пластинками грибы и отваренную фасоль. Перемешайте и влейте около 100-150 мл воды. При необходимости посолите.
Готовьте, пока грибы не станут мягкими. Затем снимите с огня и немного охладите. Влейте йогурт и хорошо перемешайте. Добавьте измельченную кинзу, снова перемешайте и подавайте.
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