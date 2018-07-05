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Шоколадный кекс с виски
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Шоколадный кекс с виски 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Нежный влажный кекс, в котором гармонично сочетаются ароматы шоколада, кофе и алкоголя.
Ингредиенты
Какао 90 г  заварной кофе 360 мл  виски 120 мл  сливочное масло 220 г  сахар 400 г  мука 300 г  разрыхлитель 2,5 ч. л.
соль 0,5 ч. л.
яйца 2 шт  ванильный экстракт 1 ч. л.
Способ приготовления
Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Разогрейте духовку до 160 градусов. Хорошо смажьте маслом форму с отверстием и посыпьте ее какао.
Смешайте в небольшой кастрюле кофе, виски, масло и какао. Поместите на огонь и взбивайте венчиком, пока масло полностью не растает. Снимите с огня, добавьте сахар и перемешивайте, пока он не растворится. Перелейте смесь в большую миску и охладите в течение 5 минут.
Тем временем смешайте муку с разрыхлителем и солью. В охлажденную шоколадную смесь добавьте яйца по одному, постоянно взбивая. Затем добавьте ваниль. Всыпьте мучную смесь и перемешайте до однородности.
Влейте тесто в подготовленную форму и поместите в духовку. Выпекайте в течение 40-50 минут, проверяя готовность с помощью зубочистки. Полностью охладите в форме. Затем выньте из формы, нарежьте и подавайте со взбитыми сливками.
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