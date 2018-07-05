Можно ли принимать эпсоновую соляную ванну во время беременности

Фото: ВикипедияМожно ли принимать эпсоновую соляную ванну во время беременностиЭпсоновая соль — что это?

Эпсоновая соль представляет собой кристаллизованную форму сульфата магния. Принятие ванны с солью Эпсома может быть эффективным и безопасным для беременных женщин.

Эпсоновая соль — польза для беременных

Существует много преимуществ от приема ванн с солью Эпсома во время беременности. К ним относятся:

1. Уменьшение болей

Боль в мышцах и судороги в ногах являются распространенными во время беременности. Сульфат магния облегчает боль, а тепло от ванны может расслабить мышцы.

2. Уменьшение стресса

Принятие теплой ванны может помочь снять стресс. Исследование на животных показало, что магний может быть естественным антидепрессантом.

3. Помощь при геморрое

Запор распространен во время беременности. Наряду с весом матки и развивающимся ребенком, это может увеличить вероятность появления геморроя. Геморрой — это выступающие вены вокруг ануса, которые могут вызвать зуд или боль. Теплая ванна может уменьшить дискомфорт, вызываемый геморроем.

4. Увеличение уровня магния

Во время беременности потребность в магнии возрастает.

Исследования показали, что дефицит магния распространен у многих женщин детородного возраста. Ванна с солью Эпсома поможет организму абсорбировать магний.

5. Устранение зуда

Беременные женщины часто испытывают зуд, поскольку их кожа растягивается. Ванна с солью Эпсома может уменьшить зуд. Применение увлажняющего крема после ванны облегчит состояние.

Как приготовить ванну с солью Эпсома

Чтобы приготовить ванну с солью Эпсома, наполните ванну теплой водой и добавьте 2 стакана соли. Беременным женщинам следует ограничить время, которое они проводят в ванне, до 12-15 минут, чтобы свести к минимуму риск перегрева.

Врачи обычно считают безопасным использовать ванну с солью Эпсома. Однако потребление избыточной соли Эпсома может привести к отравлению или передозировке сульфатом магния, что вредно для женщины и плода.

Эпсоновые солевые ванны также создают риск перегрева человека. Если температура тела беременной женщины сильно возрастает, это может повредить плоду.