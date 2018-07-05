Фриттата со спаржей

Воздушный омлет, запеченный в духовке, со спаржей и пармезаном.

Ингредиенты

Яйца 6 шт спаржа 200 г тертый пармезан 40 г оливковое масло 1 ст. л.

соль по вкусу

черный перец по вкусу

Способ приготовления

Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Спаржу нарежьте небольшими кусочками и бланшируйте в кипятке в течение 3 минут.

Взболтайте яйца, добавьте половину тертого сыра, посолите и поперчите. Перемешайте.

Разогрейте масло в сковороде, пригодной для запекания в духовке. Выложите на нее спаржу и залейте яичной смесью. Готовьте, пока яйца немного не схватятся. Посыпьте оставшимся сыром и поместите в духовку на 20 минут. Запекайте до золотистого цвета. Подавайте горячей.