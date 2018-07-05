Мастер-класс по салату. Как вырастить овощи в квартирных условиях

Пермячка Олеся Валентиновна Сокромина — счастливый владелец собственного дачного участка. Но большую часть времени проводит в городе. «Квартирным» садоводам, а в особенности новичкам, Олеся Сокромина даёт ценные советы по выращиванию рассады.

О том, как на балконе или в квартире получить хороший урожай, читайте в материале «АиФ-Прикамье».

«Надо правильно выбрать семена, землю и удобрения. С первого раза райский сад не вырастет — лишь со временем учишься выращивать разные сорта, подбирать к ним удобрения, правильно поливать, за листочками присматривать, — считает Олеся Валентиновна. — Почему всё может пойти не так? Надо смотреть не только на качество и срок годности семян, но и обрабатывать землю, чтобы там не было микробов, не попадали насекомые, грибок.

Огурцы

Огурцы смело можно назвать фаворитами среди овощей за их универсальность.

Сезон для выращивания: апрель.

Рекомендуемые сорта: с пометкой «F1»: «Хуторок», «Хрустик», «Берендей», «Галина»

«Прежде чем сажать семена в землю, надо их подержать в мягкой и влажной тряпочке. Рассаду нужно спрятать в такое место, чтобы не было слишком жарко или слишком холодно. Семена прорастут не все, но их всё равно надо постоянно проверять. Хватит двух или четырех дней. Те, которые проросли, и нужно сажать».

Почва: садовая смесь с песком или золой с добавлением опилок.

«Опилки сначала надо высушить в микроволновке или духовке, чтобы насекомые не завелись», — советует Олеся Валентиновна.

Выбор ёмкости: ящики или длинные цветочные горшки (объём — 10 литров). В ящик насыпают сантиметровый слой дренажа (керамзита). Семена на первое время закрывают плёнкой.

Болезни: выбрать препараты от болезней огурцов помогут продавцы магазинов для садоводов

Освещение: переизбыток или недостаток тепла могут оказаться для рассады критическими. В вечернее время для обогрева можно использовать лампу накаливания. Оптимальная температура — от +20 до +25 °С.

«Лучше всего, когда окна выходят на восточную сторону. Если в окно целый день светит солнце — огурцам будет слишком жарко», — считает Олеся Валентиновна.

Основные правила ухода: огурцам нужен свет, тёплая температура, влажность. Для подрастающих огуречных лиан — карандаш, линейка, любое другое подобие шпалера. Не забудьте обрезать нижние спутанные узлы побегов.

Помидоры

Сезон для выращивания: конец февраля — начало марта.

Рекомендуемые сорта: низкорослые: «Дубок», «Японский комнатный», «Пиноккио», «Рубин» и пр.

Почва: питательный грунт.

Выбор ёмкости: как только помидорки подрастут, их пикируют (выщипывают) и пересаживают в большие горшочки, а маленькие растения пересаживают в торфяные горшочки.

Удобрения: «Мы обычно помидоры кормим раствором суперфосфата. Дозировка — на 15 литров воды 6 столовых ложек суперфосфата», — продолжает делиться опытом Олеся Валентиновна.

Болезни: помидоры часто страдают грибковыми заболеваниями от переизбытка воды: листья становятся бурыми. Удаляйте — и в магазин за лекарствами от плесени.

Освещение: не добрав солнца, рассада может погибнуть, но и слишком солнечный подоконник также не подходит — листья начнут сохнуть и увядать даже после частого полива.

Основные правила ухода: хорошая земля, добротные семена и обильный полив с должным уходом.

Редис

Редиска — это не только вкусная добавка к салату, но и кладезь витаминов. В квартирных условиях вырастить редис весной или летом сложно: от излишка солнечного света рассада начинает «стрелковаться», т. е. цвести, но без урожая.

Сезон для выращивания: зима.

Рекомендуемые сорта: скороспелые: «Французский завтрак», «Чемпион», «Вариант», «Злата»

Почва: «Сначала складывают семена в тару с рыхлой почвой. Между ними оставляют небольшое расстояние. Потом подкармливают удобрениями через каждые две недели», — советует Олеся Валентиновна.

Выбор ёмкости: просторные ящики или горшки.

Удобрения: фосфатные и калийные растворы.

Болезни: редис может пострадать, если почва станет кислой. В этом случае на корнях растений образуются наросты. Такие плоды опасны для здоровья.

Освещение: выставить ящики с удобренным редисом на южную сторону квартиры будет недостаточно — рассада нуждается в дополнительной подсветке. Комфортная комнатная температура для редиса — от +17 до +22 °С.

Основные правила ухода: редис любит влагу и тепло, нужен пульверизатор, чтобы опрыскивать рассаду.

Укроп и петрушка

Укроп и петрушка считаются неприхотливыми растениями, но неправильный полив — частая ошибка начинающих огородников.

Сезон для выращивания: любое время года.

Рекомендуемые сорта:

для петрушки: все «кудрявые» («Астра», «Красотка»). Их проще выращивать, особенно начинающим садоводам.для укропа: «Грибовский», «Гренадер», «Лесногородский» и пр.

Почва: перед посадкой семян универсальный грунт для овощей смешать с рыхлой садовой землей. В увлажнённую землю посадить семена, сверху присыпать смесью перегноя, торфа или речного песка (последнее подойдёт больше для петрушки). На дне — слой дренажа.

Выбор ёмкости: семена стоит сажать на приличном расстоянии друг от друга в большие пластиковые или деревянные ящики глубиной не меньше 1-2 л.

Удобрения: подойдут любые универсальные подкормки для овощных культур (раз в две недели).

Болезни: неправильный полив или подобранная температура пагубно влияют на зелень: петрушка поражается грибковыми заболеваниями, на укроп могут повлиять сухость или сырость — кусты вытянутся, станут вялыми и безжизненными. Нужно обработать фитоспорином.

Освещение: укроп и петрушка одинаково любят свет. Ёмкости с рассадой нужно переворачивать — растущие кустики будут тянуться в сторону солнца. Оптимальная температура — от +18 до +20 °С.

Основные правила ухода: регулярный полив необходим. Опасен для зелени переизбыток удобрений — после начала цветения подкармливать не нужно.

Садоводы уверены, что вырастить лук легко. Олеся Валентиновна считает, что удобнее всего использовать в квартире «мостовой» способ, о котором речь пойдет ниже.

Сезон для выращивания: весна — лето.

Рекомендуемые сорта: среднезачатковые: «Арзамасский», «Бессоновский», «Стригуновский» и пр.

Почва: «мостовой» способ выращивания лука очень прост: на подготовленный грунт равномерно «присаживают» луковицы, не углубляя в почву. «Пустующие» места надо присыпать землёй со смесью из торфа и песка или измельченной яичной скорлупы.

Удобрения: растворы аммиачной селитры, суперфосфата или хлористого калия — отличная подкормка для лука. Можно использовать минеральные удобрения. «Кормить» луковицы необходимо только один раз — после прорастания на высоту от 3-4 см.

Лекарства: если лук посадить неправильно, он начнет гнить. Больные растения лучше удалять сразу, а оставшиеся луковицы обработать мелом или высушить в течение полусуток при высокой температуре (до +35 °С).

Освещение: на подоконнике и балконе молодой лук растёт без осложнений при температуре до +20 °С. Чем выше температура, тем лук растёт быстрее.

Основные правила ухода: в отличие от других квартирных овощей, юго-восточные и южные стороны окон — самые желанные для лука.