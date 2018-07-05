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«Еда на ночь»: Дмитрий Шуршаков в гостях у «Еды»
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«Еда на ночь»: Дмитрий Шуршаков в гостях у «Еды» 

Eda.ru 1 час назад
Фото: Eda.ru
Раз в неделю мы выходим на нашей странице в «Одноклассниках» в прямой эфир с передачей «Еда на ночь» — к нам на кухню приходят хорошие шефы, и мы готовим с ними блюда из сезонных продуктов. На этот раз нашим гостем был Дмитрий Шуршаков, бренд-шеф московских ресторанов Hong Kong, Seven, Castle Dish и еще даже нескольких. Он на живых примерах показал, что нектарин может играть важную роль не только в десертах. За время передачи Дмитрий приготовил сразу три нектариновых салата — ярких и необычных, — которые могут показаться на первый взгляд даже дикими, пока их не попробуешь. Первый — с креветками и соусом васаби, второй — с салатом айсберг и соусом из голубого сыра, а третий — с поджаренными куриными сердечками. Рецепты — как обычно, сразу под видео. Кстати, нектарин — это не гибрид персика и сливы, как ошибочно сказано в передаче, а подвид обыкновенного персика. Салат из нектаринов с помидорами и креветками
Салат из нектаринов с айсбергом и соусом из голубого сыра
Салат из нектаринов с куриными сердцами
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