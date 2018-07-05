Паста аль форно

Запеканка из пасты со свиным фаршем, соусом бешамель и моцареллой.

Ингредиенты

Фарш из свинины 700 г помидоры 800 г чеснок 4 зубчика

базилик (листья) 2 ст. л.

сливочное масло 120 г мука 70 г молоко 600 мл соль по вкусу

мускатный орех по вкусу

паста (мелкая) 450 г моцарелла 300 г Способ приготовления

Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская

Фарш обжарьте с добавлением соли и перца, чтобы вытопить лишний жир, который затем нужно слить. Добавьте нарезанные кубиками помидоры и измельченный чеснок. Накройте крышкой и готовьте на медленном огне около 30 минут. Добавьте измельченный базилик, перемешайте и снимите с огня.

Тем временем растопите масло в небольшой кастрюльке. Добавьте муку и перемешайте в однородную пасту (при необходимости добавьте больше муки). Готовьте в течение 1 минуты, постоянно помешивая. Влейте молоко и готовьте, продолжая помешивать венчиком, пока смесь не закипит и загустеет. Снимите с огня, добавьте соль и мускатный орех.

Пасту отварите до готовности в подсоленной воде.

В большую форму для запекания выложите половину пасты. Затем выложите половину мясного соуса и половину соуса бешамель. Посыпьте половиной моцареллы. Повторите слои в том же порядке. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 45 минут.