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Паста аль форно
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Паста аль форно 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Запеканка из пасты со свиным фаршем, соусом бешамель и моцареллой.
Ингредиенты
Фарш из свинины 700 г  помидоры 800 г  чеснок 4 зубчика
базилик (листья) 2 ст. л.
сливочное масло 120 г  мука 70 г  молоко 600 мл  соль по вкусу
мускатный орех по вкусу
паста (мелкая) 450 г  моцарелла 300 г  Способ приготовления
Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская
Фарш обжарьте с добавлением соли и перца, чтобы вытопить лишний жир, который затем нужно слить. Добавьте нарезанные кубиками помидоры и измельченный чеснок. Накройте крышкой и готовьте на медленном огне около 30 минут. Добавьте измельченный базилик, перемешайте и снимите с огня.
Тем временем растопите масло в небольшой кастрюльке. Добавьте муку и перемешайте в однородную пасту (при необходимости добавьте больше муки). Готовьте в течение 1 минуты, постоянно помешивая. Влейте молоко и готовьте, продолжая помешивать венчиком, пока смесь не закипит и загустеет. Снимите с огня, добавьте соль и мускатный орех.
Пасту отварите до готовности в подсоленной воде.
В большую форму для запекания выложите половину пасты. Затем выложите половину мясного соуса и половину соуса бешамель. Посыпьте половиной моцареллы. Повторите слои в том же порядке. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 45 минут.
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