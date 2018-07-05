Фунтовый кекс с ревенем

Наступил сезон ревеня — самое время печь кексы с этим вкуснейшим продуктом.

Ингредиенты

Ревень 250 г сахар 300 г сливочное масло 120 г яйца 3 шт ванильный экстракт 2 ч. л.

сметана 75 г соль 1 щепотка

мука 200 г Способ приготовления

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Ревень нарежьте небольшими кусочками и смешайте в сковороде или кастрюльке с 50 г сахара. Поместите на огонь и готовьте около 5 минут, пока ревень не станет мягким. Охладите.

Тем временем масло взбейте с оставшимся сахаром до воздушности. Добавьте яйца по одному, каждый раз хорошо взбивая. Добавьте ванильный экстракт, сметану и соль, взбейте до однородности. Затем добавьте муку и быстро перемешайте. Аккуратно вмешайте ревень.

Выложите тесто в смазанную маслом форму и посыпьте сверху 1 ст. л. сахара. Выпекайте в течение 45-55 минут, проверяя готовность с помощью зубочистки.