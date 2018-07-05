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Фунтовый кекс с ревенем
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Фунтовый кекс с ревенем 

Карельские вести 53 минуты назад
Наступил сезон ревеня — самое время печь кексы с этим вкуснейшим продуктом.
Ингредиенты
Ревень 250 г  сахар 300 г  сливочное масло 120 г  яйца 3 шт  ванильный экстракт 2 ч. л.
сметана 75 г  соль 1 щепотка
мука 200 г  Способ приготовления
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Ревень нарежьте небольшими кусочками и смешайте в сковороде или кастрюльке с 50 г сахара. Поместите на огонь и готовьте около 5 минут, пока ревень не станет мягким. Охладите.
Тем временем масло взбейте с оставшимся сахаром до воздушности. Добавьте яйца по одному, каждый раз хорошо взбивая. Добавьте ванильный экстракт, сметану и соль, взбейте до однородности. Затем добавьте муку и быстро перемешайте. Аккуратно вмешайте ревень.
Выложите тесто в смазанную маслом форму и посыпьте сверху 1 ст. л. сахара. Выпекайте в течение 45-55 минут, проверяя готовность с помощью зубочистки.
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