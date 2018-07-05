4 секрета красоты Зои Кравиц

На волосы — кокосовое масло, на кожу лица — продукты, созданные личным дерматологом. «Она настоящий хиппи! — говорит Кравиц. — Создает свои средства согласно фазам луны. Черт побери, это так круто!»

Зои обожает макияж Yves Saint Laurent, но при этом считает, что не нужно фанатично скрывать все воспаления и темные круги под глазами («Это уже давно не модно!»).

Наследница громкой фамилии скупает шампуни и кондиционеры для волос марки Wen — по словам девушки, ими же пользуется ее мама.

Ну и наконец, Кравиц постоянно экспериментирует с маслами и наносит их на пульсирующие точки — это отличный антистресс и достойное дополнение любимым ароматам.