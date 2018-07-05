Сэндвич со свеклой и яйцом

Отличный вариант для здорового завтрака. Чтобы сделать его еще более полезным, используйте зерновой хлеб.

Ингредиенты

Хлеб 2 ломтика

майонез (нежирный) 2 ст. л.

яйцо 1 шт оливки 3-4 шт каперсы 0,5 ст. л.

зелень по вкусу

вареная свекла (маленькая) 1 шт оливковое масло по вкусу

фета 30 г Способ приготовления

Время готовки15 мин Количество персон1 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Ломтики хлеба смажьте майонезом. На один выложите нарезанное кружочками яйцо.

Смешайте в миске измельченную зелень, каперсы, мелко нарезанные оливки и натертую свеклу. Добавьте немного масла и перемешайте. Выложите сверху на яйцо. Затем положите ломтик феты. Накройте вторым ломтиком хлеба. Аккуратно прижмите и подавайте.