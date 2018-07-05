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Сэндвич со свеклой и яйцом
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Сэндвич со свеклой и яйцом 

Карельские вести 45 минут назад
Отличный вариант для здорового завтрака. Чтобы сделать его еще более полезным, используйте зерновой хлеб.
Ингредиенты
Хлеб 2 ломтика
майонез (нежирный) 2 ст. л.
яйцо 1 шт  оливки 3-4 шт  каперсы 0,5 ст. л.
зелень по вкусу
вареная свекла (маленькая) 1 шт  оливковое масло по вкусу
фета 30 г  Способ приготовления
Время готовки15 мин Количество персон1 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Ломтики хлеба смажьте майонезом. На один выложите нарезанное кружочками яйцо.
Смешайте в миске измельченную зелень, каперсы, мелко нарезанные оливки и натертую свеклу. Добавьте немного масла и перемешайте. Выложите сверху на яйцо. Затем положите ломтик феты. Накройте вторым ломтиком хлеба. Аккуратно прижмите и подавайте.
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