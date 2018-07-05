Чайное печенье мадлен

Нежное рассыпчатое печенье с добавлением чая с бергамотом и апельсиновой цедрой.

Ингредиенты

Сливочное масло 5 ст. л.

мука 120 г чай с бергамотом 1 ст. л.

разрыхлитель 0,5 ч. л.

соль щепотка

сахар 70 г апельсиновая цедра 1 ч. л.

яйца 2 шт мед 2 ст. л.

Способ приготовления

Время готовки4 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняФранцузская

Масло растопите в микроволновке или на медленном огне. Смешайте муку с чаем, разрыхлителем и солью. В отдельной емкости перетрите сахар с апельсиновой цедрой пальцами.

Взбейте яйца с сахаром в течение 2-3 минут до бледно-желтого цвета. Продолжая взбивать, добавьте мед. Всыпьте сухие ингредиенты и влейте растопленное масло. Перемешайте деревянной ложкой. Накройте тесто пленкой и поместите в холодильник минимум на 3 часа.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Смажьте форму для печенья маслом. Наполните формочки тестом. Запекайте от 7 до 13 минут в зависимости от размеров формочек.