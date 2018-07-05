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Чайное печенье мадлен
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Чайное печенье мадлен 

Карельские вести 49 минут назад
Фото: Карельские вести
Нежное рассыпчатое печенье с добавлением чая с бергамотом и апельсиновой цедрой.
Ингредиенты
Сливочное масло 5 ст. л.
мука 120 г  чай с бергамотом 1 ст. л.
разрыхлитель 0,5 ч. л.
соль щепотка
сахар 70 г  апельсиновая цедра 1 ч. л.
яйца 2 шт  мед 2 ст. л.
Способ приготовления
Время готовки4 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняФранцузская
Масло растопите в микроволновке или на медленном огне. Смешайте муку с чаем, разрыхлителем и солью. В отдельной емкости перетрите сахар с апельсиновой цедрой пальцами.
Взбейте яйца с сахаром в течение 2-3 минут до бледно-желтого цвета. Продолжая взбивать, добавьте мед. Всыпьте сухие ингредиенты и влейте растопленное масло. Перемешайте деревянной ложкой. Накройте тесто пленкой и поместите в холодильник минимум на 3 часа.
Разогрейте духовку до 200 градусов. Смажьте форму для печенья маслом. Наполните формочки тестом. Запекайте от 7 до 13 минут в зависимости от размеров формочек.
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