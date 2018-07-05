Слойки с яблоками

Слойки с яблоками — это простой и вкусный десерт «на скорую руку». Ведь слоеное тесто можно купить в любом магазине, а на приготовление начинки уйдет совсем немного времени.

Ингредиенты

Слоеное тесто 500 г яблоки 3 шт лимон ¼ шт сахар 3 ст. л.

кардамон 1 щепотка

растительное масло 1 ст. л.

Способ приготовления

Слоеное тесто разморозьте при комнатной температуре.

Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Тем временем приготовьте начинку. Яблоки очистите и измельчите в блендере, но не очень мелко. Затем измельчите четверть лимона вместе с кожурой. Смешайте яблоки и лимон в миске. Добавьте кардамон и перемешайте.

Размороженные пласты теста немного раскатайте и разрежьте каждый на 8 частей. Выложите на тесто начинку, заверните и хорошо защипайте края. Верхнюю часть слоек смажьте растительным маслом и обмакните их в сахар. Выложите на противень и поместите в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут. Слойки можно подавать горячими или холодными.