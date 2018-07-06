Конопля и человечина, или чем любили трапезничать известные диктаторы

Глава каждого государства может позволить себе некоторые элементы роскоши, особенно, если дело касается кулинарных изысков. Многие лидеры стран имеют особые предпочтения в еде, но известные диктаторы почти всегда отличались специфическим вкусом.

Жан Бедель Бокасса

Один из наиболее кровожадных государственных лидеров XX столетия успел отметиться в истории как каннибал. Он предпочитал есть на дипломатических приемах так называемую «сахарную свинину», которой на самом деле являлась человечина. Вместе с ним лакомство поедали послы, над которыми Бокасса потешался из-за того, что они ели такое блюдо. Адольф Гитлер

Будучи вегетарианцем, во времена войны фюрер питался в основном бульоном и пюре. Однако прежде чем поесть он проверял еду на безопасность при помощи 15 дегустаторов-женщин, и только если с ними все было хорошо спустя несколько часов, он принимался за обед. Ким Чен Ир

Глава КНДР обожал морепродукты, поэтому требовал, чтобы они никогда не заканчивались там, где он трапезничает. Имелись слухи, что во время голода в стране он не отказывал себе в лобстерах, которые ел в бронированном поезде. Также диктатор требовал, чтобы все предназначенные для его стола блюда имели одинаковый размер. Иосиф Сталин

Диктатор отдавал предпочтение традиционным грузинским блюдам с большим количеством чеснока, гранатов и слив, а также предпочитал карамелизированные орехи — козинаки. Любопытно, что одним из постоянных поваров лидера СССР был дед Владимира Путина . Франсиско Нгема Ндонге Масиас

Президент Экваториальной Гвинеи привел страну к экономическому и политическому коллапсу, а многие считали его нездоровым психически. Считается, что его ум помутнел из-за любви к традиционному напитку из каннабиса и коры ибоги, который вызывает галлюцинации и может привести к более серьезным проблемам с психикой. Муаммар Каддафи

Ливийский революционер предпочитал достаточно простую кухню — кускус и молоко, которые мог есть почти каждый день. Однако он также позволял себе жареное мясо верблюда, которое являлось изыском в то время.]]>