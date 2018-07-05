Освежающий десерт из ягод и творога — самое то жарким летом

Ощутить прохладу в летний зной можно не только окунувшись в теплое море, но и попробовав нежный десерт из ягод и творога. Малина, клубника и абрикосы — это кладезь витаминов и хорошего настроения. Угощайтесь на здоровье!

Понадобится:

На 4 порции:

500 г абрикосов,

кусочек имбиря,

150 мл апельсинового сока,

сок 1 лимона,

5 ст. ложек сахара,

500 г клубники,

50 мл белого вина,

листочки мяты,

100 г свежей малины,

100 г сахарной пудры,

250 г творога.

Приготовление:

1. Абрикосы измельчить с помощью блендера. Имбирь очистить, натереть на терке. Соединить измельченные абрикосы, половину апельсинового сока, сок лимона, 2 ст. ложки сахара, пюрировать еще раз с помощью блендера. Убрать в холодильник на 2 часа.

Шаг 1. К абрикосам добавляем апельсиновый сок.

2. Клубнику измельчить с помощью блендера. Оставшийся сахар и апельсиновый сок, белое вино и мяту соединить, перемешать, довести до кипения. Добавить клубнику и и кипятить 5 минут.

Шаг 2. Клубничное пюре добавляем к сахару с вином и соком.

3. Смесь из клубники и сахара пюрировать с помощью блендера, снова положить в кастрюлю и довести до кипения. Клубничный мусс остудить и убрать в холодильник на 2 часа. Малину разрезать пополам.

Шаг 3. Режем малину пополам.

4. Творог смешать с сахарной пудрой, взбить на большой скорости в течение 5 минут. На дно широких стаканов выложить абрикосовый мусс, на него (ближе к стенкам стакана) — малину, затем тонким слоем взбитый творог (желательно чтобы было видно малину), сверху — клубничный мусс.

Шаг 4. Выкладываем в стаканы малину.

Украсить по желанию и подавать на стол.