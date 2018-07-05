Яблочный кекс с тыквенными семечками

Рассыпчатый влажный кекс с яблочным ароматом и хрустящими тыквенными семечками.

Ингредиенты

Растительное масло 2 ст. л.

йогурт 2 ст. л.

коричневый сахар 50 г яйцо 1 шт мука 120 г овсянка быстрого приготовления 2 ст. л.

разрыхлитель 0,5 ч. л.

корица 0,5 ч. л.

яблоко 1 шт тыквенные семечки 2 ст. л.

Способ приготовления

Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Смешайте муку, разрыхлитель, овсянку, сахар и корицу. В отдельной емкости смешайте растительное масло, йогурт и яйцо.

Влейте жидкие ингредиенты в сухие и быстро перемешайте. Добавьте крупно натертое яблоко, снова перемешайте. Выложите тесто в смазанную маслом форму и посыпьте сверху тыквенными семечками. Выпекайте в течение 30-35 минут. Охладите на решетке, нарежьте и подавайте.