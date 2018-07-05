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Яблочный кекс с тыквенными семечками
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Яблочный кекс с тыквенными семечками 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Рассыпчатый влажный кекс с яблочным ароматом и хрустящими тыквенными семечками.
Ингредиенты
Растительное масло 2 ст. л.
йогурт 2 ст. л.
коричневый сахар 50 г  яйцо 1 шт  мука 120 г  овсянка быстрого приготовления 2 ст. л.
разрыхлитель 0,5 ч. л.
корица 0,5 ч. л.
яблоко 1 шт  тыквенные семечки 2 ст. л.
Способ приготовления
Время готовки45 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Смешайте муку, разрыхлитель, овсянку, сахар и корицу. В отдельной емкости смешайте растительное масло, йогурт и яйцо.
Влейте жидкие ингредиенты в сухие и быстро перемешайте. Добавьте крупно натертое яблоко, снова перемешайте. Выложите тесто в смазанную маслом форму и посыпьте сверху тыквенными семечками. Выпекайте в течение 30-35 минут. Охладите на решетке, нарежьте и подавайте.
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