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Лимонные пирожные
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Лимонные пирожные 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Нежные пирожные на песочной основе с лимонным кремом.
Ингредиенты
Яйца 4 шт  сахар 450 г  мука 300 г  лимонный сок 250 мл  сливочное масло 120 г  Способ приготовления
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Время готовки4 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Смешайте масло с 260 г муки и 170 г сахара в однородную массу. Выложите тесто тонким слоем на дно прямоугольной формы для выпечки. Выпекайте в течение 15-20 минут.
Взбейте яйца, оставшийся сахар, муку и лимонный сок в однородную массу. Вылейте полученную массу на испеченную основу. Выпекайте еще в течение 15-20 минут. Охладите. Затем поместите в холодильник на 2 часа. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.
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