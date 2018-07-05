Лимонные пирожные

Нежные пирожные на песочной основе с лимонным кремом.

Ингредиенты

Яйца 4 шт сахар 450 г мука 300 г лимонный сок 250 мл сливочное масло 120 г Способ приготовления

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Время готовки4 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Смешайте масло с 260 г муки и 170 г сахара в однородную массу. Выложите тесто тонким слоем на дно прямоугольной формы для выпечки. Выпекайте в течение 15-20 минут.

Взбейте яйца, оставшийся сахар, муку и лимонный сок в однородную массу. Вылейте полученную массу на испеченную основу. Выпекайте еще в течение 15-20 минут. Охладите. Затем поместите в холодильник на 2 часа. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.