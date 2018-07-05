Больше протеина: можно ли прожить на спортпите без вреда для здоровья

О чем вопрос?

Протеин — это продукт с высоким содержанием белка различного происхождения, с добавлением аминокислот и витаминно-минерального комплекса. Чаще всего тубы с протеином можно найти в спортбарах. Однако, чаще всего протеин используют люди и далекие от мира фитнеса.

Основная цель (и главный плюс) протеина — дополнительный источник белка, нужное количество которого, увы, весьма трудно заполучить из среднестатистического рациона. К тому же, протеин сейчас продается с разными вкусами и его очень просто готовить. Идеальный вариант, если и качаешься, и работаешь, а курочку варить некогда! Да и невкусная она, эта курочка, каждый день.

А что если заменить еду протеином?

Сами производители высокобелковой смеси на упаковке указывают рекомендуемую норму количества потребления протеина: не более двух раз в день (одна порция — 25 г). Почему доза ограничена и к каким последствиям может привести фанатичная любовь к порошковому белку?

В первую очередь необходимо запомнить, что протеин содержит преимущественно белок высокой степени очистки и лишь незначительное количество углеводов и жиров. А адекватный баланс всех элементов крайне важен для нашего организма.

Во-вторых, пища в виде порошка лишена пищевых волокон, которые обычно присутствуют в натуральной еде и обеспечивают нормальное функционирование желудочно-кишечного тракта.

В-третьих, если продукт произведен на основе концентрата молочного или сывороточного белка с низкой степенью очистки, то у людей с проблемами усвоения лактозы могут возникнуть проблемы, опять же, с желудочно-кишечным трактом — пища будет трудно перевариваться и всасываться. Порошковая еда упрощает процесс пищеварения, и, таким образом, провоцирует сбои в работе ЖКТ.

Мораль

Очевидно, что при постоянном употреблении протеина вместо обычной пищи мы не получаем очень важные элементы и компоненты питания — углеводы, жиры, волокна, и т.д. При этом мы упрощаем работу кишечника, нарушая, в том числе, его перистальтику, ферментативную функцию. И, что очень важно: при постоянном и неограниченном использовании мы заполняем наш организм красителями, ароматизаторами, пеногасителями и различными химическими веществами, подвергая риску здоровье (да-да, состав протеина не идеален). Получается, что прожить какое-то время на порошковой еде возможно, но вред, который вы при этом нанесете организму, того не стоит.