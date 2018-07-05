Ещё
5 опасных ошибок в питании «все включено»
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 опасных ошибок в питании на курортах «все включено» 

BeautyHack.ru 25 минут назад
Фото: Кадр из фильма "Отель Гранд Будапешт"
Сладкие напитки, большие порции и много животного белка. Диетолог Алла Манайкина объясняет, как после месяцев подготовки к летнему отдыху не набрать вес в отеле «все включено», где ваша главная угроза — бесконечный шведский стол.

Ошибка №1: сладкие напитки вместо воды

Утоляйте жажду обычной питьевой водой, а не газировками, сладкими соками и цветными напитками «Юппи», которые часто предлагают в отелях бесплатно. Из-за большого количества сахара и искусственных сахарозаменителей в их составе пить будет хотеться еще больше. Да и зачем вам столько бесполезных лишних калорий? Выбирайте только бутилированную воду или теплый зеленый чай — он также прекрасно выручает в жару.

Ошибка №2: большая тарелка против маленькой

Выбирайте меньшую по диаметру тарелку и смело заполняйте ее до краев! Большую тарелку вы автоматически наполните большим количеством еды. Еще один совет от меня: в ресторане выпейте перед едой стакан воды — это немного снизит чувство голода.

Ошибка №3: «Я попробую всего по чуть-чуть»

Для начала осмотрите весь ассортимент шведского стола и только после этого решите, что из представленного вам действительно хочется съесть. Не надо идти с тарелкой от начала до конца стола, руководствуясь принципом «я лишь попробую всего по чуть-чуть». Так вы точно переедите, а пищеварительной системе придется разбираться со всем съеденным. По этой же причине советую положить в аптечку активированный уголь или другие подобные препараты (панкреатин и его аналоги) и антибиотик широкого спектра действия на случай отравления.

Ошибка №4: рыба, мясо и птица за один прием пищи

На «шведском столе» обычно зашкаливает количество белковых блюд: рыба, мясо, птица. Сочетание разных животных белков во время одного приема пищи провоцирует тяжесть в желудке и плохое самочувствие. Чтобы избежать этого, остановитесь на одном блюде.
А лучше начинайте трапезу со свежих овощей или салата. Желудок будет наполнен клетчаткой, которая поможет пищеварению и даст чувство насыщения. Только после этого приступайте к закускам и горячим блюдам.

Ошибка №5: бесплатный коктейль вместо бокала хорошего сухого вина

Во-первых, все коктейли очень калорийные. А во-вторых, тем, кто перестарается со сладким алкоголем, переедание обеспечено!
Выбирайте бокал хорошего сухого вина за ужином вместо сладких калорийных «Мохито» и «Космополитена». А еще ешьте медленно, тщательно пережевывая каждый кусок. Тогда организм получит сигнал о сытости вовремя, а не тогда, когда вы уже значительно переели. В этот момент откладывайте приборы вместо того, чтобы нанизывать на вилку кусок за куском, не успевая их толком прожевать. За ужином советую отказаться от фруктов, выпечки и десертов.
BeautyHack.ru: последние новости
10 мифов о жаре, которые пора забыть Топ-8 самых опасных продуктов для кожи Как (и какие) ягоды правильно есть летом? 10 опасных мифов про ягоды
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать2
Люди, которые перестарались с пластикой
Как выглядят звезды в самых открытых купальниках13
«Переезжайте оттуда»: соседи Хилькевич не приняли ее26
Наболело: «В 10 утра привозили пьяного в стельку»4
Видео
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
06:01
Шокирующие подробности детских конкурсов красоты
Дети
05:09
Люди, которые перестарались с пластикой
Здоровье Красота
00:54
«Переезжайте оттуда»: соседи Хилькевич не приняли ее
Звёзды
06:53
Почему вы делаете эти странные вещи
Психология
12:20
Богачи-притворщики, которых разоблачили
Звёзды
16:44
Чего боятся звезды
Звёзды Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение