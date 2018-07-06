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Самые опасные ошибки в питании «все включено»
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5 опасных ошибок в питании на курортах «все включено» 

BeautyHack.ru 19 минут назад
Фото: Кадр из фильма "Отель Гранд Будапешт"
Сладкие напитки, большие порции и много животного белка. Диетолог Алла Манайкина объясняет, как после месяцев подготовки к летнему отдыху не набрать вес в отеле «все включено», где ваша главная угроза — бесконечный шведский стол.

Ошибка №1: сладкие напитки вместо воды

Утоляйте жажду обычной питьевой водой, а не газировками, сладкими соками и цветными напитками «Юппи», которые часто предлагают в отелях бесплатно. Из-за большого количества сахара и искусственных сахарозаменителей в их составе пить будет хотеться еще больше. Да и зачем вам столько бесполезных лишних калорий? Выбирайте только бутилированную воду или теплый зеленый чай — он также прекрасно выручает в жару.

Ошибка №2: большая тарелка против маленькой

Выбирайте меньшую по диаметру тарелку и смело заполняйте ее до краев! Большую тарелку вы автоматически наполните большим количеством еды. Еще один совет от меня: в ресторане выпейте перед едой стакан воды — это немного снизит чувство голода.

Ошибка №3: «Я попробую всего по чуть-чуть»

Для начала осмотрите весь ассортимент шведского стола и только после этого решите, что из представленного вам действительно хочется съесть. Не надо идти с тарелкой от начала до конца стола, руководствуясь принципом «я лишь попробую всего по чуть-чуть». Так вы точно переедите, а пищеварительной системе придется разбираться со всем съеденным. По этой же причине советую положить в аптечку активированный уголь или другие подобные препараты (панкреатин и его аналоги) и антибиотик широкого спектра действия на случай отравления.

Ошибка №4: рыба, мясо и птица за один прием пищи

На «шведском столе» обычно зашкаливает количество белковых блюд: рыба, мясо, птица. Сочетание разных животных белков во время одного приема пищи провоцирует тяжесть в желудке и плохое самочувствие. Чтобы избежать этого, остановитесь на одном блюде.
А лучше начинайте трапезу со свежих овощей или салата. Желудок будет наполнен клетчаткой, которая поможет пищеварению и даст чувство насыщения. Только после этого приступайте к закускам и горячим блюдам.

Ошибка №5: бесплатный коктейль вместо бокала хорошего сухого вина

Во-первых, все коктейли очень калорийные. А во-вторых, тем, кто перестарается со сладким алкоголем, переедание обеспечено!
Выбирайте бокал хорошего сухого вина за ужином вместо сладких калорийных «Мохито» и «Космополитена». А еще ешьте медленно, тщательно пережевывая каждый кусок. Тогда организм получит сигнал о сытости вовремя, а не тогда, когда вы уже значительно переели. В этот момент откладывайте приборы вместо того, чтобы нанизывать на вилку кусок за куском, не успевая их толком прожевать. За ужином советую отказаться от фруктов, выпечки и десертов.
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