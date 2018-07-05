Сколько калорий в 1 вареном яйце

Яйца имеют довольно низкую калорийность, но при этом насыщают организм на длительное время. Многие известные актрисы и модели используют яичную диету, чтобы сбросить лишние килограммы за максимально короткий период. В составе продукта содержится много кальция и белка, эти продукты полезны для организма, при этом не наносят никакого вреда фигуре.

Белок в составе является прекрасным строительным материалом для мышц, поэтому яичная диета используется и у спортсменов. Все же многие девушки интересуются, сколько калорий в 1 шт. вареного яйца, а также можно ли употреблять в пищу этот продукт каждый день. Мы подробнее разберем калорийность отварного яйца, а кроме этого расскажем подробнее, как часто можно использовать продукт в пищу.

yandex_ad_1 Калорийность яйца всмятку и вкрутую

Энергетическая ценность продукта в конечном итоге будет зависеть от веса яйца, а также от способа его приготовления. Сейчас стоит разобраться, сколько калорий содержится 1 шт. вареного яйца, а также поговорим немного о калорийности сырого продукта.

В 100 граммах сырого яйца содержится около 160 ккал, если же брать обычное куриное яйцо, то его вес варьируется от 40 до 60 граммов.

Получается, что средняя калорийность продукта в сыром виде составляет примерно 80 ккал. При этом в желтке калорий значительно больше, чем в белке. Как показали исследования, калорийность белка в три раза ниже, чем желтка. Получается, что в желтке содержится около 60 ккал, а в белке присутствует всего 20 ккал.

Когда на продукт воздействуют высокие температуры, калорийность начинает меняться, у вареного яйца энергетическая ценность незначительно выше, чем у сырого.

Есть несколько вариантов обработки куриного яйца, его варят вкрутую, делают яйцо пашот, варят в мешочке и всмятку, каждый вариант имеет разную калорийность:

Яйцо вкрутую. В таком продукте содержится около семидесяти килокалорий, при этом только семнадцать из них приходится на белок, остальное содержится в желтке.

Яйцо всмятку. Калорийность такого яйца не меняется, она остается такой же, как и у сырого продукта. При этом белок и желток сохраняет в себе все полезные вещества.

Яйцо пашот. Такое блюдо готовится всего пару минут в горячей воде с уксусом. Варится только белок, который не дает желтку вылиться, поэтому яйцо сохраняет все свои полезные свойства. Калорийность одного яйца составляет около восьмидесяти килокалорий.

Стоит отметить, что при обжаривании яйца на растительном масле, его калорийность значительно повышается.

В этом случае в ста граммах продукта будет содержаться более двухсот калорий. Такое яйцо не используется в диетическом питании вообще. Желток не рекомендуется использовать в диетическом питании, или же его употребление ограничивают до минимума.

Все же продукт достаточно полезен, именно в нем присутствует кальций, белки, витаминные компоненты, углеводы, марганец, различные жиры, цинк и железо. Можно отметить список других микроэлементов, но их в желтке не так много, как описанных выше веществ.

yandex_ad_2 Норма яиц при диетическом питании

Мы уже разобрались в том, сколько калорий содержится в 1 шт. вареного яйца, теперь стоит разобраться, в каком количестве можно употреблять продукт, чтобы не навредить здоровью и фигуре. Как говорит статистика, здоровому человеку следует съедать около трехсот яиц в год.

Если человек страдает от повышенного холестерина, то ему разрешено съедать не больше двух вареных яиц за неделю. Такого же количества следует придерживаться при диетическом питании, при этом желательно исключить из меню желток, оставив только белок куриного яйца.