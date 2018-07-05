Рецепты вкусных стрелок чеснока на зиму 

Чесночные стрелки, незаслуженно обделенные вниманием многих хозяек, могут стать отличным вариантом для заготовок на зиму. Стрелки чеснока приготовить по нашим рецептам с фото можно так, что пальчики оближешь!
Плотные мясистые стебли пикантной овощной культуры пригодны для квашения, маринования, соления и прочих манипуляций, продлевающих срок годности полезного продукта. Достаточно следовать рецептам с фото, соблюдать технологию и можно создать невероятно вкусные закуски на зиму.
Сочные маринованные стрелки чеснока
Молодые побеги чеснока в виде стрелок станут прекрасной основой для маринования. Используя классический маринад для стеблей можно получить нежные хрустящие стрелки, которые можно использовать в салаты или как дополнение к основным блюдам. Попробуйте проверенный рецепт с фото, чтобы зимой насладиться аппетитной закуской, от которой пальчики оближешь.
yandex_ad_1 Ингредиенты на 0,5 кг стрелок чеснока:
1 л горячей воды;
40 г сахарного песка;
50 г обычной поваренной соли;
100 мл уксуса 9%;
5 горошин черного перца;
2 смородиновых листа;
2 лавровых листа;
3 зонтика укропа;
щепотка горчицы в зернах.
Приготовление:
Стрелки перебрать, удалить бутоны и промыть под проточной водой.
Нарезать упругие стебли на брусочки одинаковой длины, просушить.
Банки простерилизовать удобным способом, разложить на дно зонтики и лавровые, смородиновые листы.
Плотно разложить стрелки чеснока, и залить банки горячей водой.
Накрыть крышкой и оставить на 7-10 минут.
Слить настоявшуюся воду в кастрюлю, добавить соль, сахар. Как только вода закипит — влить уксус.
Насыпать в банки перец, горчицу и залить все горячим маринадом.
Закатать банки, перевернуть вниз крышками и укрыть одеялом.
Через сутки убрать закатки в прохладное место.
Пробовать маринованные стрелки лучше не раньше, чем через пару недель.
Квашеные чесночные стрелки без уксуса
Сторонники использования естественного брожения для заготовок на зиму, с удовольствием приготовят квашеные чесночные стрелки по этому фото-рецепту на зиму. Этот способ удобен тем, что готовка впрок осуществляется без стерилизации и пастеризации продуктов.
Ингредиенты на 1 кг стрелок:
1,5 л фильтрованной воды (холодной кипяченой);
100 г соли без добавок;
100 г сахара;
5-7 сухих зонтиков укропа;
5-7 листов дуба и малины (смородины).
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Приготовление:
Срезать молодые стебли чеснока, убрать соцветия.
Промыть и просушить стрелки, нарезать на равные отрезки.
Выложить часть листьев, укропные зонтики на дно стеклянной или керамической тары, переложить слоем чесночных стрелок. Снова выложить листья и укроп, а сверху стебли и так до конца.
В воде растворить соль и сахар. Залить стрелки так, чтобы вода полностью их закрывала.
Прикрыть тару х/б тканью или марлей в несколько слоев, уложить сверху деревянный кружок и гнет.
Поставить емкость внутрь миски или тазика, чтобы собирать «убегающий» рассол.
Периодически доливать вылившийся рассол обратно в емкость и слегка перемешивать стрелки, чтобы выходили накопившиеся при брожении газы.
Примерно через 7-10 дней брожение остановится и рассол будет необходимо слить в кастрюлю, прокипятить и залить квашеные стебли.
Закрыть банки металлическими или капроновыми крышками, поставить квашеную заготовку в холодильник или другое прохладное место (погреб, подполье, кладовку).
Полезные чесночные стрелки с кислинкой будут готовы через 3-4 недели.
Закусочные стрелки чеснока по-корейски
Подчеркнуть пикантный вкус нежных побегов чеснока поможет вариант рецепта закусочных стрелок по-корейски. Пряные стебли, приготовленные на зиму таким способом, настолько вкусны, что не только пальчики оближешь, но и тарелку.
Ингредиенты на 1 кг чесночных стрелок:
6-8 крупных чесночных зубчиков;
2 ст. л. соли;
1 ч. л. сахара;
2 ст. л. уксуса 9%;
6 ст. л. растительного масла;
3-4 лавровых листа;
2 ст. л. приправы для корейских салатов.
Приготовление:
Промыть и перебрать молодые стебли чеснока.
Срезать верхушки и более грубые нижние части стрелок.
Нарезать на кусочки 5-6 см.
На сковороде раскалить масло, выложить стрелки и обжарить со всех сторон.
Добавить приправу, лавровый лист и уксус. Ввести измельченный чеснок, перемешать и выдержать на огне под крышкой еще 2 минуты.
Разложить горячую закуску в простерилизованные банки, закатать и уложить остывать под «шубу» из одеяла.
Хранить острую заготовку в холодном месте.
yandex_ad_2 Ароматные чесночные стрелки, приготовленные на зиму, можно использовать как самостоятельную закуску, либо в качестве дополнения к другим корейским салатам и блюдам.
Натуральная паста из стрелок чеснока
Быстрый способ переработки стрелок чеснока на зиму, сохраняющий пикантный вкус без стерилизации, пригодится занятым хозяйкам. Рецепт пасты из стеблей, потребует минимальных затрат времени и продуктов для удобной и вкусной заготовки.
Ингредиенты:
0,5 кг чесночных стрелок;
50 г поваренной соли.
Приготовление:
Промыть, перебрать и просушить стебли чеснока.
Срезать бутончики и загрубевшие кончики, если такие имеются.
Нарезать стебли небольшими кусочками в 4-5 см.
Пропустить стебли через мелкую решетку мясорубки, либо измельчить в блендере.
Смешать полученную густую кашицу с солью и оставить на 30-40 минут, периодически перемешивая смесь до растворения кристаллов соли.
Плотно утрамбовать пасту в небольшие чистые баночки, закрыть крышками.
Хранить чесночную заготовку в холодильнике.
Ароматную пикантную пасту можно добавлять в супы, соусы, овощные и крупяные гарниры. Можно смешать зеленую пасту из стрелок со сливочным маслом, авокадо или вареными яйцами — получится вкусный «паштет» для бутербродов, тостов и гренок.