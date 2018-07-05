Рецепты вкусных стрелок чеснока на зиму

Чесночные стрелки, незаслуженно обделенные вниманием многих хозяек, могут стать отличным вариантом для заготовок на зиму. Стрелки чеснока приготовить по нашим рецептам с фото можно так, что пальчики оближешь!

Плотные мясистые стебли пикантной овощной культуры пригодны для квашения, маринования, соления и прочих манипуляций, продлевающих срок годности полезного продукта. Достаточно следовать рецептам с фото, соблюдать технологию и можно создать невероятно вкусные закуски на зиму.

Сочные маринованные стрелки чеснока

Молодые побеги чеснока в виде стрелок станут прекрасной основой для маринования. Используя классический маринад для стеблей можно получить нежные хрустящие стрелки, которые можно использовать в салаты или как дополнение к основным блюдам. Попробуйте проверенный рецепт с фото, чтобы зимой насладиться аппетитной закуской, от которой пальчики оближешь.

yandex_ad_1 Ингредиенты на 0,5 кг стрелок чеснока:

1 л горячей воды;

40 г сахарного песка;

50 г обычной поваренной соли;

100 мл уксуса 9%;

5 горошин черного перца;

2 смородиновых листа;

2 лавровых листа;

3 зонтика укропа;

щепотка горчицы в зернах.

Приготовление:

Стрелки перебрать, удалить бутоны и промыть под проточной водой.

Нарезать упругие стебли на брусочки одинаковой длины, просушить.

Банки простерилизовать удобным способом, разложить на дно зонтики и лавровые, смородиновые листы.

Плотно разложить стрелки чеснока, и залить банки горячей водой.

Накрыть крышкой и оставить на 7-10 минут.

Слить настоявшуюся воду в кастрюлю, добавить соль, сахар. Как только вода закипит — влить уксус.

Насыпать в банки перец, горчицу и залить все горячим маринадом.

Закатать банки, перевернуть вниз крышками и укрыть одеялом.

Через сутки убрать закатки в прохладное место.

Пробовать маринованные стрелки лучше не раньше, чем через пару недель.

Квашеные чесночные стрелки без уксуса

Сторонники использования естественного брожения для заготовок на зиму, с удовольствием приготовят квашеные чесночные стрелки по этому фото-рецепту на зиму. Этот способ удобен тем, что готовка впрок осуществляется без стерилизации и пастеризации продуктов.

Ингредиенты на 1 кг стрелок:

1,5 л фильтрованной воды (холодной кипяченой);

100 г соли без добавок;

100 г сахара;

5-7 сухих зонтиков укропа;

5-7 листов дуба и малины (смородины).

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Приготовление:

Срезать молодые стебли чеснока, убрать соцветия.

Промыть и просушить стрелки, нарезать на равные отрезки.

Выложить часть листьев, укропные зонтики на дно стеклянной или керамической тары, переложить слоем чесночных стрелок. Снова выложить листья и укроп, а сверху стебли и так до конца.

В воде растворить соль и сахар. Залить стрелки так, чтобы вода полностью их закрывала.

Прикрыть тару х/б тканью или марлей в несколько слоев, уложить сверху деревянный кружок и гнет.

Поставить емкость внутрь миски или тазика, чтобы собирать «убегающий» рассол.

Периодически доливать вылившийся рассол обратно в емкость и слегка перемешивать стрелки, чтобы выходили накопившиеся при брожении газы.

Примерно через 7-10 дней брожение остановится и рассол будет необходимо слить в кастрюлю, прокипятить и залить квашеные стебли.

Закрыть банки металлическими или капроновыми крышками, поставить квашеную заготовку в холодильник или другое прохладное место (погреб, подполье, кладовку).

Полезные чесночные стрелки с кислинкой будут готовы через 3-4 недели.

Закусочные стрелки чеснока по-корейски

Подчеркнуть пикантный вкус нежных побегов чеснока поможет вариант рецепта закусочных стрелок по-корейски. Пряные стебли, приготовленные на зиму таким способом, настолько вкусны, что не только пальчики оближешь, но и тарелку.

Ингредиенты на 1 кг чесночных стрелок:

6-8 крупных чесночных зубчиков;

2 ст. л. соли;

1 ч. л. сахара;

2 ст. л. уксуса 9%;

6 ст. л. растительного масла;

3-4 лавровых листа;

2 ст. л. приправы для корейских салатов.

Приготовление:

Промыть и перебрать молодые стебли чеснока.

Срезать верхушки и более грубые нижние части стрелок.

Нарезать на кусочки 5-6 см.

На сковороде раскалить масло, выложить стрелки и обжарить со всех сторон.

Добавить приправу, лавровый лист и уксус. Ввести измельченный чеснок, перемешать и выдержать на огне под крышкой еще 2 минуты.

Разложить горячую закуску в простерилизованные банки, закатать и уложить остывать под «шубу» из одеяла.

Хранить острую заготовку в холодном месте.

yandex_ad_2 Ароматные чесночные стрелки, приготовленные на зиму, можно использовать как самостоятельную закуску, либо в качестве дополнения к другим корейским салатам и блюдам.

Натуральная паста из стрелок чеснока

Быстрый способ переработки стрелок чеснока на зиму, сохраняющий пикантный вкус без стерилизации, пригодится занятым хозяйкам. Рецепт пасты из стеблей, потребует минимальных затрат времени и продуктов для удобной и вкусной заготовки.

Ингредиенты:

0,5 кг чесночных стрелок;

50 г поваренной соли.

Приготовление:

Промыть, перебрать и просушить стебли чеснока.

Срезать бутончики и загрубевшие кончики, если такие имеются.

Нарезать стебли небольшими кусочками в 4-5 см.

Пропустить стебли через мелкую решетку мясорубки, либо измельчить в блендере.

Смешать полученную густую кашицу с солью и оставить на 30-40 минут, периодически перемешивая смесь до растворения кристаллов соли.

Плотно утрамбовать пасту в небольшие чистые баночки, закрыть крышками.

Хранить чесночную заготовку в холодильнике.

Ароматную пикантную пасту можно добавлять в супы, соусы, овощные и крупяные гарниры. Можно смешать зеленую пасту из стрелок со сливочным маслом, авокадо или вареными яйцами — получится вкусный «паштет» для бутербродов, тостов и гренок.