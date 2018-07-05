Рецепты здоровья: морковь для хорошего зрения

Морковь — очень полезный для организма овощ. Особенно ценятся эти корнеплоды за высокое содержание каротина — биологически активного растительного пигмента, который преобразуется в организме в витамин А, ответственный, в том числе, за здоровье органов зрения.

Свежая морковь полезна для зрения

Каротин — вещество жирорастворимое, поэтому морковь и морковный сок следует употреблять со сметаной, сливками или растительным маслом. Для глаз наиболее полезными считаются сорта с ярко-оранжевой и фиолетовой окраской (последние сравнивают с черникой по эффективности при лечении и профилактике глазных болезней). Учтите, что морковь, как и другие овощные культуры, имеет противопоказания. Не рекомендуется употреблять ее при острых воспалительных процессах в кишечнике, обострении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Не следует также есть ее без меры — передозировка каротина вредна для организма.

Морковный сок для зрения

Приготовить сок из свежей моркови (можно использовать соковыжималку или отжимать натертую на терке морковь через марлю). Пить в течение 1 месяца 3 раза в день за полчаса до еды или через 1,5 часа после приема пищи по 0,5 стакана сока с небольшим количеством сливок. Затем сделать перерыв на 1 неделю и повторить курс. Важно! Всегда готовьте сок непосредственно перед употреблением — при хранении он теряет свои полезные свойства.

Морковь для восстановления ослабленного зрения

200 г очищенной моркови натереть на терке, добавить 1 ст.ложку проростков пшеницы, перемешать, заправить салат сметаной, сливками или льняным маслом. В течение 1 месяца съедать такой салат каждое утро натощак, затем сделать перерыв на 1 неделю и повторить курс.

Морковь с черникой для зрения

200 г очищенной моркови натереть на терке, добавить 2 ст.ложки ягод черники (зимой можно использовать замороженные, сушеные (запаренные кипятком) или протертые с сахаром ягоды), по 1 ст.ложке проростков пшеницы и нута. Перемешать, заправить сметаной или сливками. Съедать такой салат ежедневно в течение 1 месяца на завтрак, повторить после недельного перерыва. Этот салат очень полезен при ослаблении зрения и проблемах с сетчаткой глаз. Читайте также:

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