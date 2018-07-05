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5 способов уснуть пораньше
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5 способов уснуть пораньше 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Ароматерапия
Многие эфирные масла действуют усыпляющее и улучшают качество сна. Попробуйте вечером налить в аромалампу масло лаванды. Поставьте несколько веточек в изголовье кровати. Сухое саше положите под подушку. Вы сможете быстрее расслабиться после трудного дня, этот запах рекомендуют даже людям с депрессией.
Алкоголь
Известно, что бокал красного вина помогает успокоиться и забыть трудности дня. Все дело в винограде — лучше выбирать сорта: неббиоло, кроатина, каберне-совиньон и мерло. Однако не переусердствуйте — излишнее количество алкоголя приводит к перевозбуждению, а с утра — к похмелью.
Отказ от гаджетов
Ученые выяснили, что за два часа до сна надо ограничить искусственные раздражители: телевизор, телефон, компьютер, иначе вы рискуете провести в соцсетях время до утру. Отключите все гаджеты, почитайте что-нибудь спокойное в бумажном варианте.
Снотворное
Если у вас проблемы со сном, обратитесь к врачу, он выпишет легкие снотворные. Но помните, таблетки могут вызывать привыкание. Посоветуйтесь с провизором в аптеке, вам помогут подобрать безопасный травяной сбор. В любом случае, проблем с засыпанием не будет.
Свежий воздух
Проветривайте комнату перед сном. В спальне должно быть на несколько градусов холоднее, чем в остальных помещениях. Лучше использовать более теплое одеяло, чем спать в духоте.
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