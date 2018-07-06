Футбольное меню: 10 оригинальных закусок для настоящих болельщиков

Вы думаете, что болеть за наших дома или на даче грустно? Ничего подобного: создайте любимому определенный антураж — фанзону, купите самый настоящий футбольный напиток и приготовьте оригинальные закуски. Поверьте, он не только оценит ваши старания, но и меньше будет страдать, если наши проиграют. Не дай Бог, конечно.

Пицца «Мундиаль» от ресторана Zotman Pizza Pie и шеф-повара Николая Баксана

Вам понадобится:

Для теста:

мука (высший сорт) — 300 г вода — 300 мл сахар — 10 г соль — 5 г дрожжи (сухие) — 3 г Для сырной основы:

маскарпоне — 80 г филадельфия — 80 г сливки — 80 мл Для начинки:

моцарелла — 280 г горгондзола — 120 г пармезан — 60 г Приготовление:

Подогреть воду до комнатной температуры. Добавить соль, сахар и сухие дрожжи. Перемешать и просеять муку. Вымесить тесто, накрыть полотенцем и дать отдохнуть 20 минут. Для того чтобы приготовить начинку, необходимо перемешать все ингредиенты блендером.

Приготовление пиццы:

Раскатать тесто до 1 см толщиной. Выложить в форму для выпечки. Смазать тесто сливочной начинкой. Добавить все виды сыра. Дать тесту настояться 10 минут. Запекать при температуре 180 градусов 7-10 минут. После приготовления украсить крошкой бородинского хлеба в форме футбольного мяча.

Фиш & Чипс от ресторана «Гранд Европейский Экспресс» и шеф-повара Алексея Гордила

Вам понадобится:

филе палтуса — 120 г шпинат мини — 2 г соль — 2 г перец — 1 г масло фритюрное — 100 мл картофель сырой — 100 г Для кляра:

мука — 620 г мандамин — 300 г масло растительное — 60 г вода — 1,2 л сахар — 10 г соль — по вкусу

Для соуса тартар:

майонез — 200 г желток куриного яйца (отварной) — 2 шт.

соус «Винегрет» — 80 г лук зеленый — 20 г соль — 3 г перец — 1 г Приготовление:

Для приготовления соуса тартар отварной желток протереть на мелкой терке. Зеленый лук мелко порубить. Смешать протертый желток, порубленный лук, майонез, соус, соль и перец. Хорошо вымесить до состояния однородной массы. Для кляра смешать все ингредиенты и дать постоять не менее одного часа. Филе палтуса нарезать на необходимой величины кусочки, обвалять в кляре и обжарить во фритюре до золотистого цвета. Мытый и очищенный сырой картофель тонко нарезать кружочками и обжарить во фритюре до золотистого цвета. Готовые чипсы приправить паприкой и солью.

Куриные крылья от ресторан «Казбек» и шеф-повара Мамия Джоджуа

Вам понадобится:

Куриные крылышки — 2 шт. (если дома есть любители, можно просто купить их упаковку, как и голеней)

Голени

Горлышко

Специи для курицы

Соус терияки

Кунжут нежареный

Приготовление:

Маринуем все в специях и терияки 15-30 минут в теплом месте. Раскаляем сковородку и выкладываем курицу, даем схватиться корочке, переворачиваем на другую сторону, ставим на минимум и накрываем крышкой. Курица жарится еще 15 минут. Подаем, посыпав кунжутом с чесночным соусом.

Вам понадобится:

черная булка для бургера — 1 шт.

говяжий фарш — 180 г сыр чеддер — 25 г майонез домашний — 23 г кетчуп — 15 г лук репчатый — 15 г помидор — 32 г салат листовой — 12 г Приготовление:

Разрезать черную булку пополам и подсушить ее на сковороде. Из фарша сформировать котлету и выложить на предварительно разогретую сковороду, смазанную растительным маслом. Обжаривать с каждой стороны по 4-5 минут до тех пор, пока котлета не станет румяной. На котлету положить сыр чеддер. Собрать бургер: на нижнюю часть булки положить листовой салат, промазать домашним майонезом, затем положить помидоры, лук, котлету с сыром, промазать кетчупом и накрыть верхней частью булки.

Кольца кальмара с соусом из авокадо от ресторана Valenok и шеф-повара Сергея Векшина

Вам понадобится:

кольца кальмаров — 150 г оливковое масло — 75 г соль — по вкусу

Для кляра:

мука — 100 г яйцо — 2 шт.

вода — 40 мл Для соуса из авокадо:

авокадо — 20 г мед — 5 г васаби — 5 г лимонный сок — 2 г Приготовление:

Смешать все ингредиенты для кляра до однородной консистенции. Обмакивать кольца кальмара в кляре и жарить во фритюре. Подавать с соусом из авокадо. Для соуса смешать все ингредиенты до однородной консистенции.

Брускетта с ростбифом от ресторана «НАВОЛНЕ» и шеф-повара Евгения Чередниченко

Вам понадобится:

хлеб бородинский — 1 шт.

горчица зернистая — 30 г ростбиф — 70 г маринованная цветная капуста — 7 г маринованный красный и желтый перец — 7 г каперсы — 3 г Приготовление:

Кусочек бородинского хлеба слегла обжарить, смазать зернистой горчицей. Выложить ростбиф и украсить овощами и каперсами.

Вам понадобится:

тунец — 60 г пончики — 3 шт.

айоли — 20 г брусничный соус — 5 г сено из порея — 3 г вино белое — 3 г сок лимона — 1 г сок лайма — 2 г масло оливковое — 2 г брусника — 5 г Для пончиков:

яйцо — 2 шт.

масло сливочное — 100 г сахар — 100 г соль — 10 г мука пшеничная — 100 г вода — 30 г рыбный соус — 10 г Приготовление:

Приготовить пончики: смешать все необходимые ингредиенты для пончиков и выпекать в мультиповаре до готовности. Тунца нарезать на куски и замариновать в белом вине, брусничном соусе, оливковом масле, соке лайма и лимона, после чего обжечь горелкой. На готовые пончики выложить айоли, далее тунца, затем добавить ягоды брусники и сено из порея, а сверху посыпать цедрой лимона.

Лепешки с угрем от ресторана «Турандот» и шеф-повара Дмитрия Еремеева

Вам понадобится:

угорь — 40 г соус унаги — 15 г лук-сибулет — 10 г Для лепешек:

крахмал картофельный — 10 г крахмал пшеничный — 10 г вода — 30 г Приготовление:

Крахмал развести водой, поставить на плиту и довести до загустения. Разделить тесто на две части, сформировать шары и раскатать. Полученные лепешки обжарить в большом количестве масла с двух сторон. Угря тонко нарезать на равные куски по 10 г, смазать соусом унаги, посыпать луком и подогреть в течение одной минуты. Затем выложить на лепешку (по два куска на каждую) угря и подавать к столу.

Сырные шарики от ресторана «Турандот»

Вам понадобится:

сыр сулугуни — 150 г яйцо — 1 шт.

мука — 25 г анчоусы — 8 г каперсы — 5 г соус ворчестер — 1 г чили перец — 1 г соус ореховый на основе арахисовой пасты — 20 г масло оливковое — 75 г вяленые томаты красные — 10 г вяленые томаты зеленые — 10 г Приготовление:

Сыр, анчоусы, каперсы измельчить. Смешать и добавить к массе чили и ворчестер. Смешать желток с мукой. Сделать из массы шарики и обвалять их в муке с яйцом. Жарить во фритюре. Подать с вялеными томатами и ореховым соусом.

Хот-дог с куриной колбаской от ресторана Brisket BBQ и шеф-повара Константина Данковича

Вам надобится:

куриная колбаска — 1 шт.

белая булочка — 1 шт.

сырный соус — 40 г сальса — 20 г халапеньо — 2 г салат микс — 10 г лук — 5 г огурцы свежие — 50 г черри — 50 г красный лук — 5 г кетчуп — 50 г горчица — 50 г халапеньо — 3 г редис — 10 г Приготовление:

Булочку необходимо слегка обжарить на гриле и немного надрезать. Обмазать внутри сырным соусом, добавить микс салат, колбаску. С одной стороны положить кружочками нарезанные огурцы, с другой — редис. Нарезать помидоры черри на четыре части и выложить с одной стороны, с другой стороны сальсу, нарезанный красный лук и халапеньо. Полить кетчупом и разбавленной сливками горчицей 1/1.

Фото: архив ресторанов