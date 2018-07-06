Сколько калорий в жареной картошке

Жареный картофель является одним из самых популярных и вкусных блюд, которые готовят на обед или на ужин. Существует множество вариантов приготовления этого блюда, хозяйки добавляют в него лук, специи и пряности, а также чеснок.

Но девушкам, которые следят за своей фигурой, приходится отказываться от жареного картофеля, так как он имеет довольно высокую калорийность. Все же диетологи говорят о том, что даже такой продукт можно использовать в пищу в небольшом количестве и не чаще двух раз в неделю, тогда фигура не пострадает.

Стоит подробнее поговорить о том, сколько калорий в жареной картошке на растительном масле, и можно ли снизить калорийность блюда.

yandex_ad_1 Калорийность жареной картошки

Женщинам известно, что во время соблюдения диеты, придется полностью отказаться от употребления картофеля в жареном виде, ведь овощ обжаривают на растительном масле, что только повышает количество калорий и канцерогенов в составе. В зависимости от того, в каком количестве масла обжаривался овощ, калорийность может быть различной, но в среднем она составляет 150 ккал на 100 граммов продукта.

Это количество получается, если на 1 килограмм овоща использовать около 5 столовых ложек масла для жарки.

Теперь стоит разобраться, сколько калорий в жареной картошке на растительном масле, которая готовится разными способами. Калорийность будет значительно выше, если для жарки будет использоваться большее количество растительного жира. В этом случае количество калорий повышается до 350 ккал на сто граммов картошки.

include_poll1921

В дополнение стоит отметить овощ, который обжаривают с добавками, например, с грибами, в этом случае калорийность ста граммов блюда будет составлять не менее 200 ккал. При добавлении фарша или мяса количество калорий повышается до 250-290, а если приготовить овощ на сале, то количество калорий в ста граммах будет не менее 400.

Как снизить калорийность картошки

Есть несколько полезных советов, которые помогут сделать жареный овощ не таким калорийным:

перед тем как начать приготовление блюда, картофель очищают, а затем оставляют в холодной воде на пару часов, такой способ позволяет убрать небольшое количество крахмала;

для обжарки следует использовать смесь из подсолнечного и оливкового масла, это не только придаст аромат, но и снизит калорийность;

лучше отдавать предпочтение скороспелым сортам, так как они имеют в составе не так много крахмала;

для жарки следует использовать сковороду с толстым дном, тогда картофель приготовится быстрее и впитает в себя не так много масла;

можно применить сковороду, которая имеет тефлоновое покрытие, к ней овощ не будет приставать во время жарки, поэтому не придется добавлять много растительного жира.

include_poll1921

Мы уже выяснили, сколько калорий в жареной картошке на растительном масле, и хотя пищевая ценность достаточно высока, отказываться от блюда полностью нет необходимости. Можно просто готовить картошку раз в две недели, и не жарить овощ в большом количестве масла.

yandex_ad_2 Для худеющих

Худеющие могут не отказываться полностью от этого продукта, если правильно готовить продукт, он не принесет много вреда. Кроме того, следует для обжаривания использовать минимальное количество растительного жира, и съедать не более 100 граммов картофеля со свежим салатом.

Если к такому блюду добавить калорийное мясо, то энергетическая ценность продуктов будет очень высока, и это навредит фигуре.

После обжаривания, картофель рекомендуется сразу переложить на бумажное полотенце, чтобы излишки жира не впитались в кусочки, а остались на бумаге. Если следовать этим простым советам, то жареный картофель не принесет никакого вреда.