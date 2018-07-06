Рецепты хрустящих маринованных огурцов в пакете

Малосольные огурцы в пакете — это любимая многими людьми вкуснейшая закуска, которую часто делают летом. Овощи получаются душистыми и хрустящими, а приготовить их совсем несложно. Существуют различные способы с укропом и чесноком, которые позволяют солить их от нескольких часов до 10 минут.

Для готовки в полиэтиленовом пакете применяют дополнительные компоненты — пряности и свежую зелень. В самых распространенных рецептах обычно используют чеснок, хрен, укроп и петрушку. Ниже рассмотрим вкусные быстрые рецепты с пошаговыми фото.

Хрустящие малосольные огурцы в пакете с укропом за 2 часа

Перед тем, как описать простой способ приготовления малосольных огурцов в кульке, следует сказать несколько слов о том, какие овощи лучше всего подойдут для этого. Прежде всего, они должны быть некрупными и иметь одинаковый калибр. Это нужно для того, чтобы огурцы быстро и равномерно просаливались. Также необходимо использовать только свежесрезанные и душистые травы. Желтая или увядшая зелень не имеет такого яркого аромата.

yandex_ad_1 А чтобы огурцы приобрели характерных хруст, их кладут в холодильную камеру, где выдерживают не менее двух часов.

Далее размещен пошаговый рецепт приготовления этой аппетитной закуски.

Компоненты:

1 кг огурцов;

1 крупный пучок укропа;

50 г соли.

Приготовление:

Чтобы овощи приобрели аппетитный хруст, подбирают только свежие экземпляры, лучше, если хозяйка принесет их непосредственно с огорода. Если такой возможности нет, то можно улучшить их вкусовые качества с помощью простой процедуры — поместить их в холодную воду на 2-3 часа. Желательно, чтобы в жидкости даже плавали кубики льда. Тогда овощи станут упругими. Укроп и огурцы необходимо хорошо промыть под проточной водой.

Для ускорения процесса засолки проводят предварительную подготовку. Первым делом с огурцов удаляют «хвостики». Потом их прокалывают с помощью вилки, чтобы активнее выделялся сок и впитывался маринад. Укроп шинкуют.

Следующий этап — засолка. Подбирают прочный полиэтиленовый пакет и помещают в него еще один кулек. Такое действие предотвращает протекание рассола и ускоряет маринование. Потом в пакет кладут все подготовленные компоненты — огурцы, укроп и соль.

Кулек тщательно закупоривают и трясут его пару минут. Тогда все ингредиенты хорошо перемешаются, в результате чего овощи просолятся равномерно.

Потом пакет помещают в холодильную камеру. Минимальное время выдержки — 2 часа. Ничего страшного не случится, если огурцы будут находиться там дольше. Маринование может продолжаться и 5-7 часов. Но и через пару часов они уже обретают прекрасный вкус и готовы к подаче на стол.

include_poll1920

Малосольные огурцы с чесноком и укропом в пакете: пошаговый рецепт

Укроп и соль — это наименьшее количество компонентов, необходимых для приготовления малосольных огурцов. Но хозяйки могут применять и другие любимые приправы и зелень, благодаря которым овощи станут еще более вкусными. К примеру, легко и просто сделать малосольные огурцы с чесноком, укропом и сахаром. Такая гамма душистых специй придает им чудесный вкус и характерный хруст. Далее рассказано о пошаговом приготовлении такой закуски в полиэтиленовом пакете. Рассмотрим быстрый рецепт приготовления с пошаговыми фото.

Компоненты:

1 кг огурцов;

20 г сахара;

50 г соли;

2-3 дольки чеснока;

1 средний пучок укропа;

1-2 горошины черного перца.

Приготовление:

Огурцы тщательно промывают в проточной воде и оставляют сушиться на полотенце. Для засолки подбирают некрупные овощи. Лучше, если они будут с пупырышками и примерно одного калибра. С каждого экземпляра удаляют «хвостики».

В подходящей посуде соединяют соль и сахар. Чеснок выдавливают, укроп шинкуют, а горошины перца растирают в порошок.

В каждом огурце делают проколы с помощью вилки. Потом их кладут в прочный полиэтиленовый пакет.

На следующем этапе добавляют приправы и укроп, и надежно завязывают кулек, чтобы рассол не вытек.

Пакет несколько раз встряхивают, пока специи не разойдутся по огурцам.

Потом его ставят на солнце, например, на окно или балкон. Овощи оставляют греться приблизительно на 30-40 минут. По истечении этого времени закуску можно кушать.

Вкусные малосольные огурцы в пакете за 5 минут

С помощью этого способа можно сделать душистые и вкуснейшие огурцы всего за несколько минут. Такой рецепт подойдет даже самым занятым хозяйкам. Быстрота приготовления достигается за счет предварительного измельчения овощей. В таком виде они лучше пропитываются маринадом, однако не теряют упругость и характерный хруст. Пошаговый порядок готовки малосольных огурцов в полиэтиленовом кульке за 5 минут приведен в этом рецепте.

yandex_ad_2 Компоненты:

500 г огурцов;

20 г сахара;

50 г соли;

4 веточки свежесрезанного укропа;

2 укропных зонтика;

1 острый перец;

2 дольки чеснока;

15 мл уксуса.

Приготовление:

Сначала занимаются подготовкой огурцов — их тщательно промывают под проточной водой, удаляют «хвостики» и режут на кусочки среднего размера. Нельзя забывать, что для ускорения процесса засаливания следует подбирать только свежие некрупные овощи, которые имеют тонкую шкурку.

Теперь готовят рассол — соединяют уксус, соль и сахар. Зелень шинкую в отдельной таре, выдавливают в нее чеснок и измельченный кольцами острый перец, из которого сначала вырезали семена. После этого смесь добавляют в рассол и тщательно смешивают.

Потом подбирают подходящий кулек, кладут в него подготовленные огурцы и заливают рассол со специями. Укропные зонтики слегка разминают и добавляют в общую массу.

Пакет хорошо закупоривают и активно встряхивают несколько раз, чтобы специи хорошо разошлись по овощам.

Теперь кулек помещают на подоконник или балкон. Главное, чтобы он находился непосредственно на солнце. Там его оставляют приблизительно на 5-10 минут, после чего закуску можно кушать.

Зная, как приготовить малосольные огурцы в пакете с добавлением укропа, чеснока и других приправ, можно накормить хрустящей закуской всю семью. А быстрый рецепт с пошаговыми фото поможет освоить процесс молодым хозяйкам.