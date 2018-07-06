Как и чем нас кормили в советских столовых

Пишет Максим Мирович : «Как и многие другие сферы советской жизни, общепит существовал в двух ипостасях — идеально-теоретической и реально-практической. В идеально-теоретическом советском общепите (в кино, на плакатах, в книгах) люди питались правильной и здоровой пищей, сидели за столами, застеленными белой скатертью и сервированными по картинкам из „Книги о вкусной и здоровой пище“, но в действительности советский общепит представлял собой достаточно жалкое зрелище».

Источник: ЖЖурнал/maxim-nm Начнем, пожалуй, с главного — почему советский общепит был в своей массе таким плохим. Как и в других сферах советской трудовой деятельности, те люди, что были задействованы в системе общепита, никак не были заинтересованы в качественных результатах своего труда — в СССР не существовало частного бизнеса, а значит, не существовало и конкуренции. Государство было монополистом в системе общепита, а значит — хочешь не хочешь, а пообедаешь в «Столовой №3», если сильно припрет, альтернативных вариантов было немного, а такого, чтобы заведение вдруг «потеряло клиентов и обанкротилось» из-за низкого качества сервиса, просто быть не могло по обозначенным выше причинам.

Второй немаловажный фактор низкого качества советского общепита — всеобщая бедность и дефицит. Многие слои советского общества были пронизаны «низовой коррупцией», и те, кто имел доступ к распределению хоть какого-то ресурса (продукты питания, обувь, одежда, топливо, стройматериалы), практически автоматом становились коррупционерами — исключений было немного.

Из-за такого «мелкого воровства» те блюда, которые изначально должны были быть неплохими, превращались во что-то очень условно съедобное — вроде котлет, в фарше которых было менее половины мяса, сметаны, разбавленной до уровня густого кефира, чая с гомеопатическим присутствием самого чая и так далее.

Из «чисто советских» супов можно вспомнить щи из кислой капусты, красный борщ, рассольник, суп гороховый, а также молочный суп с рисом либо вермишелью. Еще, кажется, были какие-то бульоны с вермишелью и фрикадельками и солянка. Из детства мне запомнилось то, что советские щи из кислой капусты были жуткой гадостью и кислятиной, не идущей ни в какое сравнение с настоящими домашними щами на косточке, а вот красный борщ и гороховый суп изредка было можно есть.

Знающие люди пишут, что часто на этапе приготовления из супов воровали мясо, заменяя его на «армейский» комбижир, который был практически бесплатным. Из плюсов — порции были большими.

Вторые горячие блюда

Практически все советские котлеты от Гродно до Владивостока есть было невозможно — это были жирные сухари, перемешанные с примерно 30-40% жилистого фарша и за три метра пахнущие чесноком. По словам работников общепита тех лет, чеснок добавляли в особенно больших количествах в тот фарш, который уже начинал портиться, — чтобы скрыть запах несвежего мяса. Были еще «шницели», которые отличались от котлет лишь более плоской формой. В Минске из котлет можно было есть только «котлеты по-киевски», которые приготавливались из цельного куриного мяса и подавались на косточке, но это блюдо было доступно лишь в ресторанах.

Замечание насчет фарша в полной мере касается и советских общепитовских пельменей — нечасто можно было попробовать что-то действительно стоящее, пельмени были редко похожи на домашние. Кстати, именно по причине воровства и бедности в советских столовых можно было редко встретить блюда из цельного мяса вроде гуляша или стейка, встречались разве что отбивные котлеты, которые для увеличения веса обильно обваливались в сухарях.

Были еще такие «рыбные котлеты», которые приготавливались из дешевого рыбного фарша, почему-то почти всегда горчили и были напичканы обломками рыбных косточек.

Гарниры

Как правило — всякие каши, макароны и пюре. Каши нередко разваривались до состояния клейстера, в таком же виде подавались и макароны. Пюре — то была отдельная тема. Видели когда-нибудь, как в советских столовых чистят картошку? Я видел и даже чистил — в девяностые годы в летнем лагере, помогая на кухне (был у нас такой день там, работали за «деньги-фантики»). Кухня была построена примерно в 60-70-е годы, и для чистки картошки там применялась такая машина, напоминающая крашенную в голубой цвет печку-буржуйку. Внутри был электромотор, картоха засыпалась сверху, после чего электродвигатель включался, картошка билась внутри о стенки и вылетала со сверхзвуковой скоростью (условно почищенной) из окошка внизу машины. После такой «процедуры» картошка была мятой и мокрой и ни на что, кроме пюре, не годилась. Впрочем, на пюре она годилась тоже весьма условно. В общем, именно по этой причине в советских столовых не было рассыпчатой и вкусной картошки, а было противное пюре «с глазками».

Да, совсем забыл сказать — в СССР не умели варить рис, нагревая его несколько раз, отчего даже изначально неплохой рис растрескивался и превращался в клееобразную кашу.

Салаты и овощи

По причине отсутствия в СССР более-менее приличного производства свежих овощей (70% которого — это качественные технологии сохранения и транспортировки продуктов), чаще всего советские салаты представляли собой «селедку под шубой» и «советский оливье». В общем, много вареной картошки, свеклы и зеленого горошка, много майонеза и мало пользы. Массово был распространен и винегрет, представлявший собой смесь вареной свеклы, картофеля, соленых огурцов, морковки и лука, заправленную маслом и уксусом.

В лучшем случае в столовой могла попасться какая-нибудь шинкованная капуста или морковка, но это было редкостью. Что касается салатов из свежих огурцов, помидоров и зеленого салата — то они встречались еще реже.

Напитки

Чай варился в огромной кастрюле-баке, после чего разливался половником по стаканам, примерно так же варился и кофе. Вместо кофе, кстати, был весьма сильно распространен так называемый «кофейный напиток», приготавливаемый из цикория. Думаю, не стоит писать о том, что и чай, и кофе весьма сильно разбавлялись водой.

Из компотов был распространен яблочный, а также компот из сухофруктов.

Были еще десерты, но они в классическом советском обеде участвовали редко — он, как правило, состоял из супа, второго (горячее и гарнир), изредка салата и какого-нибудь напитка.