5 ошибок в приготовлении мяса

Ошибка №1 Никогда не размораживайте мясо на открытом воздухе или без упаковки. Мухи с удовольствием оставят на вашем куске сочной говядины свои яйца.

Ошибка №2 Используйте отдельные ножи, доски и посуду для мясных продуктов и овощей. Не обольщайтесь, что вы все хорошо отмыли. Кухонная губка может быть в 200 тысяч раз грязнее, чем сиденье унитаза.

Ошибка №3 Нельзя мыть сырое мясо, если оно, конечно, не валялось на полу. С брызгами бактерии с продукта попадают на раковину, столешницу и другие кухонные поверхности, а оттуда в ваши тарелки.

Ошибка №4 Пробовать сырые мясные продукты во время приготовления опасно. Вы можете подцепить яйца глистов, не говоря уже о других вредных микроорганизмов.

Ошибка №5 Использовать маринад от сырого мяса с готовой едой. Многие очень любят полить готовый шашлык жидкостью, в которой тот готовился — так делать нельзя.