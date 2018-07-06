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5 ошибок в приготовлении мяса
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5 ошибок в приготовлении мяса 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Ошибка №1  Никогда не размораживайте мясо на открытом воздухе или без упаковки. Мухи с удовольствием оставят на вашем куске сочной говядины свои яйца.
Ошибка №2  Используйте отдельные ножи, доски и посуду для мясных продуктов и овощей. Не обольщайтесь, что вы все хорошо отмыли. Кухонная губка может быть в 200 тысяч раз грязнее, чем сиденье унитаза.
Ошибка №3  Нельзя мыть сырое мясо, если оно, конечно, не валялось на полу. С брызгами бактерии с продукта попадают на раковину, столешницу и другие кухонные поверхности, а оттуда в ваши тарелки.
Ошибка №4  Пробовать сырые мясные продукты во время приготовления опасно. Вы можете подцепить яйца глистов, не говоря уже о других вредных микроорганизмов.
Ошибка №5  Использовать маринад от сырого мяса с готовой едой. Многие очень любят полить готовый шашлык жидкостью, в которой тот готовился — так делать нельзя.
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